Teknopanel, solar uyumlu sandviç çatı panel geliştirdi

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye’de faaliyet gösteren 4 tesisiyle inşaat malzemeleri sektörünün öncü markalarından biri olan Teknopanel, bir yandan Kuzey Makedonya’daki ilk yurt dışı tesisi yatırımını sürdürürken diğer yandan sürdürülebilir yapı dünyasına pozitif katkı sağlayacak ürünler geliştiriyor. Sınırlı enerji kaynaklarının yoğun kullanılmasıyla dünyada meydana gelen iklim krizi, ekonomik ve politik sebeplerle enerji fiyatlarındaki artış enerji verimliliği konusunun önemini bir kez daha yansıtmaktadır. Teknopanel, Mersin’deki Ar-Ge merkezinde sürdürülebilir yeşil ürünler üzerine önemli çalışmalarını yapmaktadır.

Tesislerde yoğun olarak kullanılmaya başlanılan güneş enerji santrali yatırımlarına özel bir çözüm geliştiren Teknopanel, solar uyumlu sandviç çatı panellerini pazara sundu. 4 hadveli ve 5 hadveli yapısı yeniden tasarlanan sandviç çatı panelleri güneş panellerine uyumlu hale getirerek, montajın özel bağlantı aparatıyla kolay ve hızlı yapılmasını sağlıyor.

Yeni ürünlerinin enerji ve kaynak verimliliğinin yanında tesis sahiplerine yatırım maliyetlerinde tasarruf etmelerini sağlarken müteahhitlik firmalarına da iş kolaylığı sunduğunu belirten Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, solar uyumlu sandviç çatı panelleriyle sürdürülebilir yeni nesil yapıları hedeflediklerini söyledi. Yeni ürünlerinin PUR ve PIR yalıtım malzemesiyle ürettiklerini belirten Orhan Kahveci, “Her alanda çevreyi düşünen adım atmak ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak için çatı panellerimizin hadve formunu yeniden tasarladık.

4 hadveli dışarıdan vidalı ve 5 hadveli gizli vidalı olarak sunduğumuz solar çatı panellerimizde, geliştirdiğimiz hadve yapısıyla çatıları güneş panellerine uyumlu hale getiriyor. Özel tasarlanmış bağlantı aparatıyla güneş panelleri, Teknopanel’in solar uyumlu çatı panellerine vida deliği açılmadan kolaylıkla monte edilmesini sağlıyor” dedi.

“Solar çatı panelleriyle yapılar daha dayanıklı ve uzun ömürlü”

Solar uyumlu sandviç çatı panellerini, yapı projesine uygun olarak istenilen teknik özelliklerde üretebildiklerini belirten Orhan Kahveci, “Yeni tasarladığımız çatı panelimiz montaj sırasında vidalama işlemi gerektirmediğinden panelin su sızdırma riskini ortadan kaldırıyoruz. Böylece yapılar korozyon gibi dış etkenlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü hale geliyor. Geniş renk yelpazesiyle üretilen solar uyumlu sandviç çatı panellerimiz sürdürülebilir yapılara modern ve estetik görünüm sağlıyor” diye konuştu.



Kuzey Makedonya fabrikasını bu yıl tamamlayacak

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 16 bin metrekaresi kapalı toplamda 55 bin metrekare alana sahip ilk yurt dışı tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, şöyle devam etti: “Fabrikamızı 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni tesisimizle birlikte Sandviç panelde yıllık 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküp üretim kapasitesine erişeceğiz. Bu sayede Balkanlar ve Avrupa pazarındaki payımızı daha üst seviyelere çıkartacağız. Dünya pazarında Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 102 ülkeye ihracat yapan bir firma olarak, Kuzey Makedonya sanayisindeki faaliyetlerimizi artırarak Avrupa pazarında tanınan bir marka haline geleceğiz.”