‘Tencere Enflasyonu’ yeniden yükselişe geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, şubat ayına ilişkin ‘Tencere Enflasyonu’ verilerini açıkladı. Başkan Dönmez, 2022 yılı aralık ayını eksi ile kapatan tencere enflasyonunun, 2023 yılı ocak ve şubat aylarında yeniden artışa geçtiğini belirterek, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle fiyatların daha da artmasından endişelendiklerini söyledi. Dönmez, sektörün haziran ayında tarla ürünlerinin çıkması ile rahatlamasını umduklarını söyledi. Geçtiğimiz yılın son ayında gıda fiyatlarının yüzde 2.6 oranında gerilemesiyle hazır yemek sektörünün nefes aldığını vurgulayan Başkan Coşkun Dönmez, “Ocak ayında asgari ücret artışı kaynaklı girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak gıda fiyatları yüzde 9,1 oranında yükseldi. Şubat ayında ise fiyat artışının nispeten normal seyrine dönerek yüzde 3,8 geriledi” dedi.

“Haziranda düşüş olabilir”

Başta kuraklık olmak üzere dünya ve Türkiye'deki olumsuz gelişmelerin, gıda enflasyonunun düşeceği yönünde ümit vermediğini belirten Dönmez, “Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle gıda fiyatlarının artmasından endişe ediyoruz. Gıda fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen endüstriyel yemek sektörü. Ocak ayında yeniden yüksek düzeyde gerçekleşen gıda enflasyonu, sektörün geleceğe umutla bakmasını ne yazık ki engelliyor. Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketi ve yaklaşan Ramazan ayı, gıda fiyatlarını umarım daha fazla tetiklemez. Önümüzdeki sıkıntılı süreci atlatırsak, tarla ürünlerinin pazara ineceği haziran ayında gıda fiyatlarının yeniden düşüşe geçeği de bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.