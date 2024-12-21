TİM, ihracatta gelişim için yeni yıldan umutlu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Türkiye’nin 2023 yılındaki 19,2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına 353,9 milyon dolarlık destek veren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (AHKİB) en fazla dış satım yapan 50 firması, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB) düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde onore edildi. AHKİB Başkanı Gürkan Tekin’in ev sahipliğindeki organizasyona Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AKİB bünyesindeki diğer birliklerin başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.



Son dönemdeki yüksek enflasyon nedeniyle makro anlamda ve rekabetçilik konusunda sorunlar yaşadıklarını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin sanayileşme hızı ve teknolojisiyle parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi. TİM olarak büyük hedefler belirlediklerine dikkat çeken Gültepe, “Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koymak için çalışmaya devam edeceğiz. Zor zamanları geride bırakıyoruz. 2025’in belki 3-4 ayı aynı şekilde geçecek. Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra sanayileşme politikalarının ve desteklerin yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Yeni yıla yeni umutlarla başlamak lazım. 3 Ocak’ta da cumhurbaşkanımızın katılımıyla 12 aylık ihracat rakamlarını açıklayacağız. İhracatı artırarak cari açığı kapatma yoluna gideceğiz. Sektörlerde değişim, dönüşüm, sürdürebilirlik, düzenleme ve kadrolaşmayı iyi planlamalıyız” dedi.





“Krizden çıkılması için devlet desteği şart”

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin ise küresel ekonomik zorluklar, enflasyon baskısı, maliyetler ve döviz kuru arasındaki makasın açılması nedeniyle, özellikle Avrupa Birliği pazarındaki rakiplere karşı rekabetçiliğin büyük ölçüde azaldığına işaret etti. Türkiye’deki 11 aylık sektör ihracatının yüzde 6,4 gerileyerek 16.66 milyar dolar olduğunu bildiren Tekin, bu dönemde AHKİB sorumluluk alanındaki ihracatın serbest bölgedeki dış satımla birlikte yaklaşık 510 milyar dolar seviyesine erişebileceğini kaydetti. Öte yandan sürdürülebilir üretime devam edebilmek için Eximbank ve KFG başta olmak üzere uygun faizli desteklere ihtiyaç duyduklarını aktaran Tekin, “Sektör geleceği çevre dostu ve yüksek katma değerli üretim ile markalaşmadan geçiyor. Krizden çıkmak için yeşil dönüşüm kriterlerine uyumlu, yenilikçi ve katma değerli ürünlere odaklanmak şart. Bunun için Ar-Ge, tasarım ve teknolojik yatırımlara öncelik verilmeli” diye konuştu.



Konuşmaların ardından ihracat performanslarına göre platin, altın, gümüş ve bronz olarak 4 kategoriye ayrılan firmaların temsilcileri ödüllerini aldı.



İhracat şampiyonu şirketler şöyle sıralandı;

Platin kategori

1- Aytek Konfeksiyon

2- Birgi Birleşik Giyim

3- Hayri Uğur Tekstil

4- Ordema Tekstil

5- Elda Halı

6- Madam Mode

7- Hateks Tekstil

8- PSM Tekstil

9- Jeoteks Tekstil

10- Melikhan Halı

Altın kategori

1- Doteks Tekstil

2- Dilateks Giyim

3- B Fashion

4- ZED Mefruşat

5- Ekip Tekstil

6- Meksan Giyim

7- Ahenkli Tekstil

8- Tayfan Tekstil

9- YD Dokuma

10- Ceketçi Giyim



Gümüş kategori

1- Kazım Coşkun

2- Peba Tekstil

3- Tagisa Giyim

4- Usman Global

5- Pantopart Tekstil

6- Satexs Dokuma

7- Sari Tekstil

8- Elifnur Hazır Giyim

9- Asil Halı

10- Faron Tekstil



Bronz kategori

1- Amirtex Konfeksiyon

2- Acve Tekstil

3- Pibay Tekstil

4- Hajı Caps Tekstil

5- İstikbal Mobilya

6- Muhammed Mustafa Kılıç

7- Your Textile

8- Teks Company

9- Oder Liris

10- Semsa Moda

11- Şenzorlu Tekstil

12- Larateks Giyim

13- Vildan Torun

14- Tiwon Tekstil

15- Samur Halıları

16- Berra Takke

17- Er-Jüt Tekstil

18- Novo Nef

19- Mink Tekstil

20- RZK Tekstil