Tokat Belediyesi Adıyaman’da çöken altyapıyı ayağa kaldırıyor

TOKAT - Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremin yaralarının sarılmasına devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tokat Belediyesi ekipleri kentin tamamen çökmüş olan altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk günlerinde büyük sıkıntı olan su ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kentin birçok noktasına yerleştirilen su tankerleri ile su ihtiyacı karşılanırken, Tokat Belediyesi altyapı ekipleri yaptığı çalışmalarla kentin iki mahallesine şebeke suyunun ulaştırılmasını sağladı. Erkenek İçme Suyu İsale Hattında DSİ’nin yaptığı çalışmaların tamamlanması ile kentin tamamına yakınına su verilebilmesi için çalışmaların gerçekleştirileceği öğrenildi.

20 seyyar tuvalet ve banyo kuruldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurdukları tuvalet ve banyo ile ilgili bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “20 seyyar telefon ve 5 banyonun kurulduğu Gölbaşı’nda 6 bin depremzedenin kalabileceği konteyner kentin kurulması için altyapı çalışmaları da tamamlanıyor. Konteyner kent, altyapısının tamamlanması sonrasında kurulacak ve yaklaşık 10 gün içerisinde depremzedeler konteynerlere taşınabilecek.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ve köylerinde ihtiyaç olan bölgelerin tamamına yakınına çadır ulaştırıldı. 6 bin kişilik konteyner kentin kurulması ile birlikte evlerindeki yıkım ve hasar sonrası evlerine giremeyen depremzedeler konteyner kente yerleştirilecek” diye konuştu.



Sahada çalışmalarımız sürdürüyoruz

Depremin yaralarını sarmak için ilçede çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Devletimiz bütün kurumları ile deprem bölgesindeki her il ve ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu’nun koordinesinde bulunan Gölbaşı ilçemizde başta altyapı olmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sahadaki personelimiz diğer kurumlarımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bütün vatandaşlarımızı derinden etkileyen depremin izlerinin bir an önce silinmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için görevli diğer kurum ve belediyelerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.