TOKAT - AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Salı saat 11.15 itibarıyla can kaybı 36 bin 187'e yükseldi. Asrın felaketinde yaralı sayısı 108 bin 68'e yükselirken 216 bin 347 depremzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği belirtildi. Türkiye’nin diğer illerine tahliye edilen depremzedelerin en acil ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Bu amaçla depremden etkilenen ailelerimiz için Tokat Valiliği ‘Evim Evindir’ kampanyası başlattı. Kampanya ile depremzede vatandaşlar Tokat’ta misafir edilecek. Depremzedeler için ‘Evim Evindir’ diyen tüm vatandaşlar 0356 214 15 60 numaralı telefonu arayarak kampanyaya katkı sağlayabilecek.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında, bölgede görevli Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun katılımıyla deprem bölgesi Gölbaşı’nda yeni belirlenecek yerleşim alanları ile ilgili toplantı düzenlendi.

Hane başına taşınma ve kira yardımı verilecek

Depremzedelere devlet tarafından yapılacak olan yardımlar ise şöyle: İlk etapta oturulamaz durumdaki hane başına 15 Bin TL taşınma, 2 Bin-5 Bin TL arası kira yardımı verilecek. Hane başı 10 Bin TL destek ödemesi yapılacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 Bin TL Nakdi yardımda bulunuluyor. Deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden vatandaşların yakıt masrafları karşılanıyor. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler sağlanacak.