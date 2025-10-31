  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. TTB’de, ‘iş hukukunda çalışanların sorumlulukları’ anlatıldı
Takip Et

TTB’de, ‘iş hukukunda çalışanların sorumlulukları’ anlatıldı

Çalışanların mesleki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdüğü Tarsus Ticaret Borsası’nda (TTB), ‘iş hukukunda çalışanların sorumlulukları’ başlıklı eğitim düzenlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TTB’de, ‘iş hukukunda çalışanların sorumlulukları’ anlatıldı
Takip Et

TARSUS/EKONOMİ

TTB Başkanı Mustafa Teke’nin de katıldığı seminerde Av. Emine Dürgen; iş hukuku kapsamında çalışanların yükümlülükleri, işveren-çalışan ilişkilerinde yasal sorumluluk alanları, disiplin süreçleri ve iş sözleşmeleriyle ilgili güncel mevzuat düzenlemelerinden bahsetti. İş hukuku uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel noktaları örneklendirerek çalışanların görev bilinci, iş etiği ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde hareket etmelerinin önemini vurgulayan Dürgen, “Çalışanların sadece görevlerini yerine getirmeleri değil, kurumun etik değerlerine ve yasal düzenlemelere uygun davranmaları da kurumsal güvenin teminatıdır” dedi.

Bilgi ve farkındalığın kurumsal başarıda temel unsur olduğunu vurgulayan TTB Başkanı Mustafa Teke, “Çalışanlarımızın hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bugünkü eğitim, iş disiplininin ve yasal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi adına oldukça verimli oldu” diye konuştu.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının cevaplanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Şehirler
MTSO Başkanı Çakır: “Faiz artışının iptali yerinde bir adımdır”
“Faiz artışının iptali yerinde bir adımdır”
AKADEMİSİAD, tecrübe ve gençlik enerjisini birleştirecek
AKADEMİSİAD, tecrübe ve gençlik enerjisini birleştirecek
Aydın Yatırım Grup, Loras Holding ile Konya’da iş birliğine imza attı
Aydın Yatırım Grup, Loras Holding ile Konya’da iş birliğine imza attı
Arslan’dan staj ve çıraklık mağdurları için yasa teklifi
Arslan’dan staj ve çıraklık mağdurları için yasa teklifi
Ege Yapı Alsancak’ta binalar yükselmeye başladı
Ege Yapı Alsancak’ta binalar yükselmeye başladı
İZBAŞ, genişleme sahasının altyapısına 2026’da başlayacak
İZBAŞ, genişleme sahasının altyapısına 2026’da başlayacak