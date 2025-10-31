TTB’de, ‘iş hukukunda çalışanların sorumlulukları’ anlatıldı

TARSUS/EKONOMİ



TTB Başkanı Mustafa Teke’nin de katıldığı seminerde Av. Emine Dürgen; iş hukuku kapsamında çalışanların yükümlülükleri, işveren-çalışan ilişkilerinde yasal sorumluluk alanları, disiplin süreçleri ve iş sözleşmeleriyle ilgili güncel mevzuat düzenlemelerinden bahsetti. İş hukuku uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel noktaları örneklendirerek çalışanların görev bilinci, iş etiği ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde hareket etmelerinin önemini vurgulayan Dürgen, “Çalışanların sadece görevlerini yerine getirmeleri değil, kurumun etik değerlerine ve yasal düzenlemelere uygun davranmaları da kurumsal güvenin teminatıdır” dedi.



Bilgi ve farkındalığın kurumsal başarıda temel unsur olduğunu vurgulayan TTB Başkanı Mustafa Teke, “Çalışanlarımızın hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bugünkü eğitim, iş disiplininin ve yasal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi adına oldukça verimli oldu” diye konuştu.



Eğitim programı, katılımcıların sorularının cevaplanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.