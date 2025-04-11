TÜBİTAK, MEÜ’nün 177 projesini destekleyecek

MERSİN/EKONOMİ



TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencilerini Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği 2024 yılı birinci dönem sonuçları açıklandı. Buna göre MEÜ eczacılık, eğitim, fen, hemşirelik, iktisadi ve idari bilimler, İslami ilimler, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, su ürünleri ve tıp fakülteleri ile Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Aydıncık, Sağlık Hizmetleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki öğrencilerce hazırlanan 177 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.



“Araştırma üniversitesi olma hedefine ilerliyoruz”

TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarında bugüne kadarki en yüksek proje desteğini alarak tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “177 projenin desteklenmeye hak kazanması, üniversitemizin araştırma temelli eğitim anlayışının ve bilimsel potansiyelinin açık bir göstergesidir. Bu önemli başarı; öğrencilerimizin gayreti, akademik danışmanlarımızın özverili rehberliği ve bilimsel üretimi önceleyen kurumsal vizyonumuzun bir sonucudur. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlemekte, bilimsel faaliyetleri yalnızca akademik çevreyle sınırlı tutmadan, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. TÜBİTAK gibi saygın bir kurumdan alınan bu yüksek destek oranı, lisans ve ön lisans düzeyinde bilimsel araştırma kültürünün yaygınlaştığını ve köklendiğini göstermektedir” diye konuştu.