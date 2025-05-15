TÜBİTAK ve IQ Partners’tan KOBİ’lere yeşil üretim desteği

Adem Adıgüzel / Kocaeli

TÜBİTAK tarafından mentör firma olarak belirlenen IQ Partners, KOBİ’lere yeşil teknolojiye geçiş, stratejik planlama, finansal kaynaklara erişim ve çevreci inovasyon konularında destek sağlayacak. Firmalar, yüzde 90’a kadar hibe desteğiyle düşük karbonlu ve çevreye duyarlı üretim süreçlerine geçme fırsatı yakalayacak.

Çevreyle barışık bir üretim modeline geçmenin tam zamanı

TÜBİTAK 1831 ile amaçlanan, sadece daha az karbon salan makineler değil; aynı zamanda doğayla uyumlu düşünen ve hareket eden bir üretim kültürü yaratmak. IQ Partners’ın rehberliği, firmalara yalnızca bugünü değil, geleceği de planlama şansı sunduğunu belirten IQ Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ferkan Çelik, “Bu program, çevreyle barışık bir üretim modeline geçmenin tam zamanı olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilirlik artık lüks değil; rekabetin ve kalıcılığın temel şartı” şeklinde konuştu.

IQ Partners, yeşil dönüşümün kılavuzu olacak

Yaşanan gelişmenin Türkiye sanayisinin geleceği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Dr. Ferkan Çelik, “TÜBİTAK 1831 Programı, yalnızca hibe desteğiyle sınırlı bir girişim değil. Bu, Türkiye’de üretimin yönünü değiştirecek bir çağrı” ifadelerini kullandı.

IQ Partners ve TÜBİTAK iş birliği, Türkiye’nin sanayide yeşil dönüşüm sürecini daha bilinçli, planlı ve etkili bir şekilde yürütmesini sağlayacak. Çelik, yeşil sanayiye geçişin artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunun belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve küresel iklim politikaları düşünüldüğünde, karbon salınımını azaltmayan işletmelerin ticari risklerle karşı karşıya kalacağının altını çizen Çelik, “Sadece çevreci görünmek yetmiyor, yeşil teknolojilere geçişin hem çevresel hem de ekonomik bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu.

"Gelecek, yeşil düşünenlerin olacak"

Danışmanlık yaklaşımlarının sadece proje başvurusuyla sınırlı kalmadığını belirten Çelik, "TÜBİTAK 1831 Yeşil Sanayi Programı, sadece bir destek paketi değil; aynı zamanda Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Biz de IQ Partners olarak bu sürecin hem rehberi hem hızlandırıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. KOBİ’lerimize sürdürülebilir teknolojilere adaptasyon, çevre dostu iş modelleri ve uzun vadeli stratejiler geliştirme konusunda katkı sunacağız. Çünkü artık sadece üretmek değil, doğaya zarar vermeden üretmek önemli. Gelecek, yeşil düşünenlerin olacak" şeklinde konuştu.