'Turizmde başarı sağlayan Mardinli kadınların önünü açacak projelere odaklandık'

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

TOBB Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Mardin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay, kuruluş yılları 2007’den bu yana toplum ve çevre baskısına rağmen Mardin’deki kadın girişimci sayısının sürekli artış eğiliminde olduğunu açıkladı. 2024 yılı itibariyle Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı yaklaşık 450 kadın iş insanı olduğunu ifade eden Deniz Hitay, odanın tüm komitelerinde kadınların yer aldığını ve kentte mega yatırımlar yapan en az 40 aktif kadın girişimci olduğu ifade etti. Kadın girişimcilerin ağırlıklı olarak tekstil, sağlık, gıda sanayi ve turizm sektörlerinde aktif olduğunu belirten Başkan Hitay, özellikle turizm sektöründe kadın girişimcilerin önemli yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Hitay, “Son dönemde otel yatırımlarında kadınlar ön plana çıkıyor. Kadınların konaklama sektöründe yatırım yapması kent turizmine de büyük katkı sağladı. Kısa bir süre önce kadınlarımız tarafından kurulan 3 otel faaliyete başladı. Ayrıca restoran yatırımlarında da kadınlar önplana çıkıyor. Hem konaklama hem de restoran alanında kadınlar kent turizmine farklı bir bakış açısı kazandırdılar. Buradaki kadınlar arasındaki koordinasyonu, profesyonelliği ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere bütüncül bir strateji izliyoruz. Kadınların turizm sektöründe önünü açacak eğitim ve destek projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda profesyonel projeler yürütebilmek amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile protokol imzaladık. Burada gençlerimize yönelik bir kulüp kuracağız. Bu kulüp üzerinden ağaç yaşken eğilir mottosuyla turizm sektörüne yön verecek yeni nesil gençler yetiştireceğiz. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerimizin üretim kapasitesini artırıp, kadın üreticilerimize yönelik olarak turizm alanlarında yeni bir fuar alanı kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mardinli sanayici kadınlar dernekleşiyor

Sanayi alanındaki kadın girişimciliğini geliştirmek adına Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik faaliyet gösterecek Mardin Sanayici İş Kadınları Derneği’nin kuruluşunu tamamladıklarını dile getiren Deniz Hitay, “Sanayi alanında kadın oranları ne yazık ki gerçek potansiyelimizin altında. Burada dernek üzerinden yeni bir yapılanma kurarak sanayici kadınlarımızı destekleyeceğiz. Ayrıca ulusal ve uluslararası teşvik programlarını sanayici kadınlarımızla buluşturarak büyümelerine katkı koymak istiyoruz. Kadın sanayicilerimizin sanayi alanında daha da görünür olması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Sanayideki kadın elini güçlendireceğiz. Özellikle tekstil sektöründe kadın girişimcilerimizin yeni yatırımları için arsa tahsisi işlemlerini hızlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kadınların yazılım alanındaki yetkinlikleri geliştirildi

Kadınların yeni ticari düzene entegrasyonu için özel projeler yürüttüklerini ifade eden Deniz Hitay, şöyle devam etti: “Yazılım alanında kadınlarımıza vizyon oluşturacak eğitim programlarını başarı ile tamamladık. İyilik İçin Mardin projemizde 81 ilden genç kadınları bir araya getirerek yazılım alanındaki yetkinliklerini geliştirdik. Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde düzenlediğimiz Fikrim ve Geleceğim projemizde ise 150 kadının fikirlerinin yatırıma dönüştürebilmesi için 2 hafta boyunca özel eğitim çalışmaları yürüttük. Akademi Kadın projemizde ise akademi dünyasındaki kadın bilim insanlarını bir araya getirdik. Amerika Adana Konsolosluğu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Zirvedeki Kadınlar başlığında 3 günlük eğitim gerçekleştirdik.”

Doğu ve Güney Doğu’daki yöresel ürünler tek çatı altında toplanıyor

Son olarak e-ticaret alanında Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki TOBB Kadın Girişimciler Kurulları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Deniz Hitay, “Kadınlarımızın e-ticaret potansiyeli yüksek olmasına rağmen hedeflediğimiz rakamlara ulaşamıyoruz. Ayrıca üretici kadınlarımızın fuar katılımları da sınırlı kalıyor. Bu noktada bölgemizdeki diğer illerdeki farklı ürünleri bir araya getirip bütüncül bir e-ticaret odağı oluşturmak istiyoruz. Bu alanda kendi bölgemizde epey bir yol aldık. Amacımız diğer bölgeleride bu sürece dahil etmek. Yöresel, coğrafi işaretli ürünlerimizi tek bir çatı altında toplamak üzere girişimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.