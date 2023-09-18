Türk Dünyası Gaziantep’e akın etti

GAZİANTEP

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birlikte gerçekleşen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, idari personeli ve öğrencileri gastronomi etkinlikleriyle yer aldı.

Türk dünyasından ünlü şefler; Kırgızistanlı Nadıra Turganbaeva ve Sapargul Turdubekova, Özbekistanlı Abdumanon Nusratov, Azerbeycanlı Simuzar Suleymanova ile Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Danışma Kurulu üyeleri, Gaziantep yemek kültürü duayenleri ve yemek kitabı yazarları Özden Özsabuncuoğlu ve Dt. Ragıp Güzelbey kültürel diplomasinin önemli bir ayağı kabul edilen gastrodiplomasi kapsamında workshoplar düzenlendi.

Etkinlikte Türk dünyasına has yöresel yemekler ile Gaziantep’in farklı yöresel yemeklerinin yapım aşamaları ve sunumları gerçekleştirildi.