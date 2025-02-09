Türk moda endüstrisi, Paris’e Avrupa’daki gücünü korumaya gidiyor

İZMİR / EKONOMİ

Türk moda endüstrisi, yıllık 29 milyar dolarlık hazırgiyim ithalatı yapan, dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olan Fransa’ya ihracatını artırmak için 11-13 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Paris fuarına 26 firmayla katılacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan ve senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, 18. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.



Türk moda endüstrisinin en büyük ihraç pazarının Avrupa Birliği olduğuna dikkati çeken Sertbaş, “Avrupa’da ekonomik resesyon hazırgiyim talebinde daralmayı beraberinde getiriyor. PV Fuarı’nın gündeminde sürdürülebilir, çevre dostu üretim ve dijital uygulamalar olacak. Türk hazırgiyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz. Avrupa pazarındaki resesyon tablo yetmezmiş gibi, Türk hazırgiyim üreticileri olarak son dönemde yüksek enflasyon, düşük kur baskısı nedeniyle maliyet avantajımızı da kaybettik ve rekabette zorlanıyoruz. Bizim AB pazarındaki konumumuzu koruyabilmemiz, bu pazarı Hindistan, Vietnam ve Tunuslu rakiplerimize kaptırmamak için müşterilerimizle daha yoğun ilişkiler kurma zorunluluğumuz var. O nedenle Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardır başarıyla yaptığımız Fransa’daki Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’nı ve Almanya’daki Munich Fabric Start the Source Fuarı’nı çok önemsiyoruz. Bu fuarların eylül ayında düzenlenecek olan organizasyonlarında da yerimizi alacağız” diye konuştu.

Türkiye, Fransa’ya 2024 yılında 970 milyon dolar hazırgiyim ihracatı yaptı. Fransa, Türkiye genelinde en çok konfeksiyon ihracatı yapılan 5’inci büyük pazar. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Fransa’ya ihracattan 61 milyon dolar pay aldı. PV Paris Fuarı, dünyanın en önemli tekstil fuarı konumunda. Türkiye, 203 kumaş, hazırgiyim, deri ve aksesuar üreticisiyle fuara bu yıl da en fazla katılımcı gönderen ülkelerin başında geliyor.