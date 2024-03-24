Türk rüzgar enerjisi firmalarından İspanya’ya WindEurope çıkarması

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de temiz enerji sektörünün en önemli kümelenme adresleri arasında yer alan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), WindEurope’da 7 kurumsal üyesinin temsilcilerinden oluşan 20 kişilik heyetle yer aldı.

20-22 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenen fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, rüzgâr enerjisi sektörüne farklı disiplinlerde hizmet veren kurumsal üyelerin ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın yer aldığı şemsiye stantta ziyaretçilerini ağırladıklarını belirterek, “WindEurope gibi buluşmalarda Türk rüzgâr enerjisi sektörünün her sene daha fazla firma ile yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Dönmez ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çetin Ali Dönmez’in de fuara gelerek Türk firmalarını yalnız bırakmamasını çok önemsediklerini kaydeden Kalaycı, derneğin ve üyelerin faaliyetleri hakkında Dönmez’e detaylı bilgi sunduklarını da vurguladı. 12 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katıldığı WindEurope’daki ENSİA şemsiye stantta derneğin kurumsal üyeleri Gimas, GenbaGroup, Gülermak, Ateş Çelik, Enisolar, Tibet Makina, Logistics Plus şirketleri ziyaretçilerle buluştu. Stantta, ENSİA’nın pek çok projede paydaş olduğu İzmir Kalkınma Ajansı da yer aldı.

ENSİA heyeti Bilbao temasları kapsamında Bask Bölgesi Ticaret ve Yatırım Merkezi, Technalia, Teknoloji Parkı ve Bask Bölgesi Teknoloji Parkı’nı da ziyaret etti. Ziyaretlerde İspanya’daki rüzgâr enerjisi ekosistemi hakkında yetkililerden detaylı bilgi alınırken, Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde sahip olduğu değer zinciri ve ENSİA üyesi firmaların yetkinlikleri İspanyol uzmanlara bilgilendirmede bulunuldu.