Türk ve Ortadoğu yapı sektörü Gaziantep’te buluşacak

GAZİANTEP/EKONOMİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenecek fuarda, yapı malzemeleri sektör temsilcileri ürün, hizmet ve teknolojilerini sergileyecek. Fuarda ayrıca üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar bir araya gelecek.

Üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yaparak etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutacak fuarda iş makineleri, yapı kimyasalları, yapı malzemeleri, prefabrik & konteyner, duvar paneli, mobilya ve dekorasyon ürünleri, peyzaj, izolasyon, asma tavan, duvar kağıdı, pergole – tente sistemleri ve bahçe mobilyalarından oluşan ürün grupları sergilenecek. Farklı illerden katılımcıların olacağı, firma ve kurum ile markaların temsil edileceği fuar kapsamında düzenlenecek sektörel etkinlikler ile yeni iş ve iş birliği fırsatları oluşturulacak, profesyonellere bilgi akışı sağlanacak, yeni iş fırsatları yaratılmasına katkıda bulunulacak.

“Deprem sonrası yapılan için fuar, büyük önem taşıyor”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, farklı sektörlerde düzenledikleri fuarlarla ülke ve bölge ekonomisine sektörel anlamda önemli bir canlılık kazandırmaya gayret ettiklerini, bu doğrultuda gerçekleştirecekleri BUILDEAST 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’nın da Ortadoğu’nun güçlü bir buluşma noktası olacağını söyledi. 6 Şubat 2023’de Gaziantep ile birlikte 11 ilde meydana gelen depremin ardından yeniden yapılanma ve inşa sürecinin devam ettiğini, fuarın bu anlamda da büyük önem taşıdığını kaydeden Ünverdi, “Deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu deprem bizlere yapı, inşaat ve buralarda kullanılan teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler bu süreci unutmayacağımız gibi yeniden inşa çalışmalarında da tüm gereklilikleri ve teknolojiyi dikkate almalıyız. Bunu yapacak altyapıya ve potansiyele sahibiz. Üretici ve satıcı firmalarla, yatırımcıları bir araya getirecek olan fuarımıza tüm sektör profesyonellerini ve ilgili herkesi davet ediyorum. Fuarın şimdiden şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sektörel ihtiyaçların karşılanmasında öncülük edecek”

Fuarın yapı sektörü için önemli bir buluşma noktası olacağını ifade eden Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı G.Hülya Akkaya da, “BUILDEAST 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, şehrimiz ve bölgemizde sektörel ihtiyaçların karşılanmasında öncülük edecek. Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bu önemli fuarla sektöre ve şehrimize sağladığımız katkılardan dolayı gururluyuz. Fuarımıza katılacak firmalara ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

8 Ekim’de son bulacak olan fuar, saat 10.00 ile 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.