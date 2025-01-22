Turkuaz Seramik dünyada 16. sırada

Ceramic World Web Ocak 2025 sayısında 2023 üretimleri baz alınarak dünyanın en büyük Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) üreticileri sıralamasında Türkiye’den Turkuaz Seramik yer aldı. Listede 16. Sırada yer alan Turkuaz Seramik, 2024 yılını da 3,6 milyon adet üretimle kapattı. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, seramik sağlık gereçleri sektöründe öncü firma olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve yenilikçi tasarımlar ve ürünlerle pazarda güvenilir tercih olmayı sürdürdüklerini ifade etti. 2025 yılında ihracatta yeni pazarlara ve müşterilere odaklanırken diğer yandan da mevcut kaynakların ve varlıkların verimli bir şekilde kullanımıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Özkaya, ürün yelpazesini genişletmek ve yenilikçi çözümler sunmak için Ar-Ge çalışmalarının da sürdüğünü aktararak, “2024 yılında ihracatımız toplamda yüzde 30’a ulaştı. Özellikle Avrupa’da yaptığımız ihracat, başarımızda önemli rol oynadı. Avrupa pazarı, kalite ve inovasyona verdiği önemle, ürünlerimizin en fazla talep gördüğü bölge. İhracatta öne çıkan ürünler arasında, etajerli lavabolar ilk sırada yer alıyor. Estetik tasarımları ve işlevselliği ile tüm alanlarda tercih edilen bu ürünler, uluslararası standartlara uygun olarak üretiliyor. Kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz” diye konuştu.

“Tükettiğimiz enerjiden fazlasını üretiyoruz”

Özkaya, ayrıca yeşil dönüşüm konusunda sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek, “Yeşil dönüşüm ve karbon salınımını azaltma konusundaki taahhüdümüz ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. 13,8 MW kurulu güneş enerji santralimiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım ile çevresel etkileri minimum seviyeye çekerek, tükettiğimiz enerjiden fazlasını üretiyoruz. Çevreye olan sorumluluğumuz doğrultusunda, her iki üretim işletmemizde atık su arıtma tesisimizi tamamladık. Bu modern tesis, su kaynaklarımızı koruma ve çevreye sürdürülebilir katkı sağlama hedefimizin bir parçası olarak tasarlandı. Tesiste arıtılan su, üretim süreçlerimizde tekrar kullanılarak doğal kaynak tüketimimizi azaltmamıza olanak tanıyor. Böylece hem çevre dostu bir üretim döngüsü sağlıyor hem de sürdürülebilirlik vizyonumuzu daha ileri bir seviyeye taşıyoruz” dedi.

Özkaya, firmalarındaki bakanlık onaylı Ar-Ge merkezinin, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik açısından başarının anahtarı olduğunu söyledi. Turkuaz Seramik’in atık yönetimini de önemsediğini paylaşan Özkaya, “Bir yandan atık malzemelerin yeniden işlenmesiyle sıfır atık hedefine yaklaşırken, bir yandan da atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesiyle yeni ürünler tasarlıyoruz. Atık malzemelerin yeniden işlenmesiyle elde edilen yeni ürünlerimizi, sürdürülebilir bir çevre oluşturma ve doğal kaynakların korunması, üretim maliyetlerini azaltılması adına çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.