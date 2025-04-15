UİB, İhracatın yıldızlarını ödüllendirdi

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde, 2024 yılına ihracat başarılarıyla damga vuran firmalar ödüllendirildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren dört birlik; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), sektörlerinde fark yaratan firmaları aynı sahnede buluşturdu.

Tekstil, hazır giyim, meyve sebze mamulleri ve yaş meyve sebze sektörlerinde en yüksek ihracat performansını sergileyen 10’ar firma, UİB Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen törende ödüllerine kavuştu.

UTİB üyelerinden Fistaş Fantezi İplik Sanayi, UHKİB üyelerinden Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, UMSMİB üyeleri içinde Fine Food Gıda Sanayi ve UYMSİB üyeleri içinde ise Perla Fruit Gıda Sanayi en fazla ihracat yaparak birliklerinde ilk sırayı aldılar.

Her biri kendi alanında Türkiye’nin ihracat gücünü temsil eden firmalar, hem bölge ekonomisine hem de ülke ihracatına sundukları katkıyla alkış topladı. Törende dört farklı sektörün ortak hedefleri doğrultusunda güçlü bir sinerji ortaya koyulurken, ihracatçılar arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

“Önümüzdeki süreci daha iyi okumalıyız”

Törende konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Kasım 2024’ten bu yana dünyada ciddi anlamda bir ticaret savaşlarının başladığına dikkat çekerek, “2025 Mart'ından itibaren de bunun politik yansımalarını bütün dünyada görüyoruz. Özellikle ABD’nin tarife uygulamaları dünyadaki bu ticaret savaşlarının boyutunu da bize gösteriyor. Tarifeler, gümrük duvarları ve korumacılık iş dünyası olarak tercih ettiğimiz ve desteklediğimiz politikalar değil. Dünyada son yaşanan politikaları da dikkate alarak önümüzdeki süreci çok daha iyi okuyup buna göre stratejiler oluşturmamız lazım” dedi.

Ödül alan firmaların sadece kendi sektörlerinin değil, Türkiye’nin üretim gücünün de vitrinini de oluşturduklarını dile getiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik de “Bu firmalar yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor, teknoloji geliştiriyor ve ülkemize döviz kazandırıyor. İhracatçılarımızın birlik içinde hareket etmesi, küresel rekabette gücümüzü artırıyor, deneyim paylaşımına imkân tanıyor ve iş birliği fırsatlarını çoğaltıyor” dedi.

“Rekabet gücü zayıfladı”

Geçen yıl yıpratıcı küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur politikalarının üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, buna rağmen UTİB olarak 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. UHKİB’in ihracatının 2024 yılında yüzde 10, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 15 gerilediğini belirten Başkan Nüvit Gündemir ise Avrupa pazarındaki daralmanın yanı sıra iç ekonomik dengesizliklerin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Başta döviz kurunun çok düşük olması ve üretim maliyetleri nedeniyle tarım ve tarıma dayalı gıda sektörün büyük sorunlar yaşadığını belirten UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu da çözüm önerilerini hükümete sunduklarını ve beklenti içinde oldukların söyledi. Tarımda en büyük tehlikenin, üreticinin küstürülerek üretimden vazgeçmesi olduğunu vurgulayan UYSMİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ise konuşmasında son günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yaşanan don olaylarına dikkat çekerek, “Ülke ekonomisine 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörüz. Birliğimiz içerisinde de yaklaşık olarak biz 210 milyon dolarlık da bir pay alan bir sektörüz. Görünen o ki don nedeniyle bazı ürünlerde bu sene biraz zor geçecek” dedi.