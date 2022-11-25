ULUTEK’te fiziki alan problemi ortadan kalkacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bünyesine 185 firmanın yer aldığı ve bugüne kadar 2 bin 500 projenin hayat bulduğu ULUTEK önemli bir etkinliğin startını verdi ve Bu yıl ilk kez ‘ULUTEK Teknopark Teknoloji’nin enleri’ ödül törenini hayata geçirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde yer alan ULUTEK Teknopark konferans salonunda düzenlene törende konuşan Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bu ödülleri geleneksel bir hale getirmek istiyoruz. Böylelikle birçok firmayı da teşvik edeceğimizi düşünüyoruz. Kategorilerimizi tamamen bakanlığın teknokentleri sıralarken baz aldığı parametrelere göre belirledik” diye konuştu.

“ULUTEK parmakla gösterilecek”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “Başarının ödüllendirilmesi gerekiyor. Üniversiteler insana hizmet için var. Üniversite-sanayi işbirlikleri ile üniversitelerin insan hayatına olan etkileri daha fazla artıyor” dedi. Bünyelerindeki Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) bilanço bazında zarar ettiğini hatırlatan Kılavuz, “TTO zarar ediyor ama ekosisteme önemli kazanımlar sunuyor. Vakıf kültüründe para kazanılmaz. O yüzden bizim TTO ile Bursa’ya kazandırdıklarımız çok daha önemli. Örneğin TÜBİTAK’tan bu konuda destek alan 132 projeli geliştiren 63 şirketin 8’i TTO’muzdan çıktı. Planlarımız gerçekleşirse 10 yıl içinde ULUTEK parmakla gösterilir hale gelecek” dedi.

“Gereken kararı aldık”

Son dönemde popülerliği oldukça artan ve fiziki alan talebine cevap veremeyen ULUTEK hakkında beklenen haber de ödül töreninde geldi. ULUTEK ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay aldıkları karar ile fiziki ihtiyacı etap etap hayat geçirecekleri proje ile tamamlayacaklarını belirtti. Bursa’nın geçmişten gelen gücünü devam ettirmesinin önemli olduğunu belirten Burkay, “Bizim yeni iş modellerine, yeni fikirlere ihtiyacımız var. ULUTEK gibi alanları önemli bir dönüşüme imza atacağını biliyoruz. Fiziki anlamda ULUTEK’te yaşanan sorunu gidermek adına gereken kararı aldık. Buradaki 420 bin metrekarelik alanda büyük bir bölge yapmak istiyoruz. Bunun örnekleri var. Burayı Ar-Ge ve inovasyon merkezi haline getirmek için aldığımız kararla ilk etapta 4 bin metrekare ve devamında da toplamda 17 bin metrekarelik alanı ULUTEK’e kazandıracağız” dedi.

Ödüller sahibini buldu

Konuşmaların ardından Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli ULUTEK’i anlatan bir sunum yaptı. Programın finalinde ise ödüller sahibini buldu. 3’ü Kuluçka Merkezi ve 6’sı Ar-Ge olmak üzere 9 kategoride belirlenen ödülleri protokol üyeleri takdim etti. Kuluçka Merkezi firmaları arasında ciro kategorisinde Pirahas Teknoloji, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları kategorisinde Okalis Mühendislik, proje kategorisinde de Envora Arge ödül aldı. Ar-Ge firmaları arasında ise ciro kategorisinde Itinka Bilişim, A-Ge geliri kategorisinde Trade Atlas, ihracat kategorisinde MNK Enerji, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları kategorisinde RePG Enerji, Proje kategorisinde Temas Arge, dış kaynaklı proje kategorisinde ise Uludağ Çevre Teknolojileri ödül kazanan isimler oldu.