Ünlü Ziraat, Bulgaristan’da fabrika kuruyor

Gülsüm ERDEM / Manisa

Manisa’daki mevcut üç firmasında farklı tarım aletleri üretimi yaptıklarını ve bu yıl biri Bulgaristan’da olmak üzere 3 yeni yeni fabrika yatırımına da başladıklarını aktaran firma sahibi Halit Ünlü, “İlk kurulan Ünlü Ziraat 1971 yılında kuruldu. Ondan sonra Matris. Matris İzmir’de kalıp işi yapan bir firma idi. İzmir’de birkaç sene çalıştık. Sonrasında İzmir’deki şirketi Manisa Kenan Evren Sanayi sitesine aldım. Bir müddet çalıştıktan sonra kalıp işini bıraktık ve orada da tarım aletlerine döndük. 2017 yılında Halit Ünlü şirketi kuruldu. 3 şirkette de tarım aletleri üretiyoruz. Toplamda 100 metrekarelik bir alanda 600’den fazla çalışanımızla üretim yapıyoruz. Ünlü Ziraat daha klasik ürünler üretiyor. Matris buranın yapmadığı tarım aletlerini yapıyor. Diğer firma Halit Ünlü ise katma değerli ürünler üretiyor. Manisa’da da iki fabrika yatırımımız devam ediyor. Bir şirket daha kurduk Halit Ünlü Metal. Bu bütün değerleri yükseltecek. Kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı tarım aleti yedek parçası üretimi yapacağız. Diğer fabrikamızda üretimini yaptığımız tohum manikaları kapasitesini arttıracağız” diye konuştu.

Bulgaristan’da 2006 yılında aldığı araziye bu yıl fabrika yatırımına başladıklarını aktaran Ünlü, “Fabrika inşaatına başladık. Bu yıl içinde bitireceğiz. Toplamda 18 dönüm arazi aldık. Yaklaşık 7 metrekaresini kapatacağız. Bunun dışında ileriye dönük yeni yatırımlar da olabilir diye 10 dönüm daha yer aldık. İlk anda bir, iki yıl orada kumlama, boyahane olacak. Buradan parçalar sulanmış, ısıl işlem görmüş halde gidecek orada sadece kumlanacak ve boyanacak. Şuan demonte gönderiyoruz boyalı gönderiyoruz. Siyah parça olarak gönderir ve orada boyarsak orada üretilmiş gibi gösterebiliriz. Amacımı Avrupa’ya daha rahat daha çabuk açılmak. İhracat oranımızı yüzde 40’lara çıkarma hedefindeyiz. Biz yurtdışında çok yoğunuz. Yüzde 70 pazar payımız var. Yurtiçinde de Avrupa’da da rakip yok” dedi.

2023 yılını yüzde yüzün üzerinde büyüme ile kapattıklarını bu yılda yine yüzde yüz büyüme ön gördüklerini belirten Ünlü, otomasyon yatırımlarının da devam ettiğini söyledi. Maliyeti düşürerek üretim hızının ve kapasitesini arttırarak gerek görülen pazarlarda fiyat avantajı yakalama hedefinde olduklarını söyleyen Ünlü,şunları söyledi:” Fabrikalarımızda ağırlıklı robot sistemiyle çalışıyoruz. Tamamında 24 saat fırınları kapatmadan çalışacak bir robot sistemine geçeceğiz. Kapasitemiz yüzde 50 artacak. Artan bu kapasiteyi yurtdışına ihraç edeceğiz. Yatırımları devam ediyor. Kurulan çalışan makinalar var. Yurtdışından gelecek makinalar var.Hem kaliteyi yükselttik, hem verimi arttırdık. Rekabet gücümüz arttı. Türkiye pazarının yüzde 60-65’i bizde. İç pazarımızı ihmal etmeden üretimimizin yüzde 40’ını ihraç etme hedefindeyiz”