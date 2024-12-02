Urfa’da ŞUGİOSB ve yatırımı tamamlanan 25 fabrika açıldı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da yetiştirilen tarım ürünlerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla 2018 yılında kurulan ve 2023 yılı sonu itibariyle altyapı yatırımları tamamlanan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (ŞUGİOSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende ayrıca 8 tanesi ŞUGİOSB sınırları içerisinde yer alan ve toplam yatırım tutarı 9,1 milyar liraya ulaşan gıda, tekstil, çimento, metal profil sektörlerinden 25 fabrikanın da toplu açılışı gerçekleştirildi. Açılan yeni fabrikaların toplam yarattığı istihdam ise 2 bin 400 kişi olarak açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ŞUGİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ŞUGİOSB sayesinde Urfalı çiftçilerin alın teri ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirileceğini kaydetti. Kentin sadece bir tarım şehri olarak değil, tarımın sanayiye dönüştüğü, diğer sanayi kollarında da hızla gelişen bir sanayi şehrine doğru yol aldığını ifade eden Hasan Şıldak, 235 hektar alan üzerine kurulan ŞUGİOSB’de oluşturduğumuz 164 parselden 163’ünün tahsis edildi. Ülkemizin 341’inci Organize Sanayi Bölgesi olan ŞUGİOSB Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 21. kilometresinde bulunuyor. 2023 sonu itibariyle başladığımız altyapı ve elektrik yapım işleri Bakanlığımızın tahsis ettiği 183 milyon TL ödenekle tamamlandı. Bir adet boş sanayi parselimiz mevcut. 20 katılımcımız üretime başlamış durumda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını aldı. 139 firmamızın da inşa faaliyeti devam etmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren fabrikalarımız bünyesinde şu an için 440 kişi istihdam ediliyor” dedi.

Selüloz, asetat, taş yünü, yün üretim tesislerini Şanlıurfa’ya kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ise 22 yıl önce Şanlıurfa'da sadece 1 OSB varken bugün bu sayının 5'e yükseldiğini ifade etti. Şanlıurfa'da yaptıkları yatırımlara değinen Kacır, "22 yıl önce KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik ve KOBİ'lerimize 4,5 milyar lira destek sağladık. Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılığımız sürüyor. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye ve 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Şanlıurfa'da bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 178 projeye 1,15 milyar liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programıyla 8 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk. 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde ve bölge planımızda Şanlıurfa'mızı çevresine hizmet veren bir cazibe merkezi olarak nitelendirdik. Şanlıurfa'da başta gıda, tekstil, giyim eşyaları ve deri ile ilgili sektörlerde sektörel odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmesini ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'mız kapsamında toplam yatırım tutarı 50 milyon dolara ulaşan selüloz, selüloz asetat, taş yünü, temizlenmiş yün ve yün ipi üretim tesislerini Şanlıurfa'ya kazandırmayı hedefliyoruz."