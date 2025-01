Uşak sürdürülebilirlikte Türkiye’ye rol model oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’ye 2024 yılında 18,4 milyar dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, görev sahasındaki illerin ihracat performanslarını artırmaları, Ticaret Bakanlığı’nın 16 başlıkta verdiği devlet yardımlarından azami yararlanmaları için il il gezerek hizmetlerini ve devlet yardımlarını paylaşıyor. Ege İş Dünyası buluşmalarında üçüncü durak Türkiye’nin tekstil geri dönüşümünde yüzde 75’lik paya sahip olan Uşak oldu.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma mecburiyetlerinin olduğunu, Uşak’ın geri dönüşüm ve döngüsel ekonomide yaptıklarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya büyük katkı sağladığını kaydetti.

“Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği dünyanın dengelerini bozuyor” diyen Girit, “Dünya bugünkü konforuyla yaşamına devam edebilmesi için 1,7 dünyaya ihtiyaç var. Bu da mümkün olmadığına göre iklim değişikliğinin yakıcı etkilerini azaltmak, karbon salınımını düşürmek için döngüsel ekonomiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Döngüsel tekstil prensiplerini sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü malzemeler geliştirmeye yönelik inovatif çözümler, çevre ve insani değerlere duyarlı tedarik zincirleri, etik üretim, onarım, bakım, ikinci el kullanım gibi yaşam süresi uzun ürünler, kullanılmayan ürünleri yeniden sürece dahil eden üretim modelleri odak noktamız olmalı. Uşak, bu noktada örnek bir kent” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Faaliyet illeri verilerine göre Uşak 2024 yılında 442 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini paylaşan Girit, “Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomide büyük başarılar elde eden Uşak’ın potansiyelinin çok rahat 1 milyar dolar ihracat yapacak seviyede. Uşaklı ihracatçılardan 1 milyar dolar ihracat bekliyoruz” dedi.

Kandemir: “İhracat ve sürdürülebilirlik her zamandan daha çok ön plana çıkıyor”

Küresel ekonominin giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale geldiğine vurgu yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, bu dönemde, ihracatın ve sürdürülebilir ticaretin öneminin her zamankinden daha fazla ön plana çıktığını dile getirdi.

“Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat ve Yeşil OSB, bizim bu dönemdeki plan ve programlarımızın omurgasını oluşturuyor” diyen Kandemir şöyle devam etti: “Avrupa Birliği, önümüzdeki dönem çevreyle ilgili kriterleri sağlamayan bölge ve işletmelerin ürünlerini almamaya kararlı. Geri dönüşümün başkenti Uşak olarak; Yılda; 708 bin ton kullanılmamış endüstriyel tekstil atığı; battaniye, çorap, kazak ve kumaşa, 162 bin ton küçük ve büyükbaş hayvan derisi; deri konfeksiyon, aksesuar sanayi, mobilya, kozmetik, gıda sanayi ve yün ürünlere; 90 bin ton kullanılmış plastik; elyaf ve plastik hammaddeye; 10 bin ton kullanılmış araç lastiği; çocuklar için tartan pist ve çeliğe; 8 bin ton hurda alüminyumu; alüminyum tozu ve granülüne dönüştürülmekte ve Sektörlerin hammadde ihtiyacına katkı sağlamaktayız.”

20 yılı aşkın süredir ihracat yapan 20 firmaya ödülleri verildi

Ege İş Dünyası Uşak Programının sonunda; Uşak’ta yerleşik 20 yıldır ihracat yapan; “Ağaoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Balta Orient Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bekir Kuyucak, Birlik Yün İplik Mens. Fab. Ltd. Şti., Bozoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş., Gökkuşağı Tekstil Deri San. ve Tic. Ltd. Şti., Haksa İplik Sanayi A.Ş., Kuyucak Mensucat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Manas Mensucat Gıda Mobilya Taş San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Nimtaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Payteks Deri Teks. İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Plato Elyaf Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polat İplik Tekstil San. Tic. Ltd.Şti., Rantteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Sarar Battaniye Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sarıkılıç Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sekapa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Som Pazarlama ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ve Tekinler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” firmalarına ödülleri takdim edildi.