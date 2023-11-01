Vaden, İSO listesinde 116 sıra birden yükseldi

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ /KONYA

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye’nin en büyük İkinci 500 şirketi 2022 araştırma sonuçları yayınlandı.

Konya merkezli otomotiv yedek parça üreticisi Yıldız Pul (Vaden Original) listeye geçen yıla göre 116 sıra birden yükselerek 179. sıradan girerek, Türkiye’nin en büyük 679. şirketi oldu.

Firma 2022 yılında 1 milyar 505 milyon TL net satış, 50 milyon dolar ihracat elde etti. Özkaynak oranı 1.5 milyar TL olan Yıldız Pul’un aktif toplamı 2.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Pul Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, Konya ve ülke adına gururlu olduklarını dile getirdi.

“Bu gurur Konya’nın”

Acar, yaptığı açıklamada, “1250 çalışan, 120 bin metrekare üretim alanımız, 100 ün üzerinde ülkeye ihracat ile Konyamız ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Bu rakamlarla da tescilleniyor. İSO İkinci 500 Listesi’nde 116 sıra birden yükseldik. Türkiye’nin 679. Büyük firması olduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Şampiyonları Listesi’nde de 624. Sırada yer aldık. Üretim, istihdam, ihracattaki azim ve başarımız rakamlara yansıyor. Çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.