Vallet, İzmirli esnafa ücretsiz pos cihazı sağlayacak

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile finansal teknoloji yazılım üreticisi Vallet arasında İzmirli esnafa yeni nesil POS cihazının ücretsiz temin edilmesi için anlaşma imzalandı. İş birliği ile İzmirli esnafın dijital ödeme altyapısı ve ticari faaliyetlerini yeni nesil teknolojiyle güçlendirilmesi hedefleniyor.

İESOB ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın lansmanında, Vallet Kurucu ve CEO’su Görkem Bayramoğlu ile İESOB Başkan Vekili Ali Üstün, iş birliğinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.



İzmir'in ticaret hayatının temel taşını oluşturan esnaf ve sanatkarlar için önemli bir adım attıklarını belirten Ali Üstün, “Esnafımızın her zaman yanında olmak ve onları daha rekabetçi bir geleceğe taşımak en önemli önceliğimiz. Vallet ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, İzmirli esnaflara yeni nesil teknolojik çözümler sunarken, aynı zamanda şehir ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu değerli iş birliğinin İzmir'in ticaret hayatında yeni bir dönemi başlatacağına inanıyor, bu projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.



Bayramoğlu: “Esnafımızın her zaman yanındayız”



Dijitalleşmenin artık esnaflar için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan ve bu iş birliğinin İzmir ekonomisine sağlayacağı uzun vadeli faydalara değinen Vallet Kurucu ve CEO’su Görkem Bayramoğlu, “İzmir’in ruhu dayanışmada ve birlikte büyümede saklıdır. Biz de Vallet olarak, İzmirli esnafımızla birlikte güç birliği yaparak, dijital geleceğe adım atıyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız ve onları daha güçlü bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.