Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan’dan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine 35 derslikli okul

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaptırılacak 35 derslikli okul için Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle protokol imzalandı. Törene; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu katıldı. Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde ilimizde depreme karşı yeterince güvenli olmadığı tespit edilen okul binalarının onarılması ve yenilenme çalışmaları kapsamında; 141 okulumuzun deprem tahkik çalışması yapılmış 28 okul ve 1 lojman olmak üzere toplam 29 binanın yıkımına karar verilmiş olup yeni binaların yapım çalışmaları hayırseverlerimizin de katkılarıyla devam etmektedir.

Deprem riski nedeniyle yıkılan 15 derslikli ilkokulun yerine yapılacak okul için Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geleceğin teminatı çocuklar için önemli bir adım attıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Yavuz, “Onları geleceğe hazırlamak, hayatlarına şekil vermek, onları daha iyi hale ve daha donanımlı hale getirmek için bugün Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Elbette özellikle ülkemizin sanayileşmesinde, gelişmesinde, büyümesinde çok büyük emeği ve katkısı olan Koç Grubuna şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ülkemizin yüz akı olan, övündüğümüz birçok sanayi kuruluşunu ülkemize kazandırmış ve ülkemizin sanayileşme yolculuğunda gerçekten öncü ve rehber bir kuruluş olmuştur. Bu vesileyle başta Vehbi Koç olmakla birlikte ebediyete intikal edenleri rahmetle anmak istiyorum” ifadesini kullandı.

“Okullarımızı depreme ve afete dirençli hale getireceğiz”

Vali Seddar Yavuz, depreme dayanıklı binaların ve özellikle okullarımızın güvenli olması gerektiğinin üzerinde durdu: “Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi muhtemel bir beklenen Marmara depremi ve İstanbul depremi söz konusu. Dolayısıyla eğitim kurumlarımızın tamamını depreme ve afete dirençli hale getirmek için bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta böylesi ülkemize hizmet eden sanayi kuruluşlarımız ile iş birliği yapmayı fevkalade önemsiyoruz. 1989 ve 1994 yıllarında yapılmış iki tane blok binamız var. Bunların yerine 35 derslikle özel bir projeyle Ford Otosan ve Koç Vakfımız kısa süre içerisinde bunu bitirerek bize teslim edecek. Bir kez daha kendilerini kutluyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Çeşitli proje ve açılışlarına katıldık, kendileriyle gurur duyduk. Böylesi güzel bir projeye öncülük etmeleri sebebiyle de bir kez daha tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.” Dedi ve Gölcük Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun ilçemize, ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

“Kocaeli katma değerle birlikte büyümek istediğimiz bir yer”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Kocaeli’ye değer katmak amacıyla yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak: “Kocaeli bizim için bir üretim üssünden daha çok ötesi katma değerle birlikte büyümek istediğimiz bir yer. Bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşarak Kocaeli’nin güçlü ve birlikte hareket eden toplum yapısına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için sadece iş yapmak yeterli değil topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek de önceliğimizdir. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız doğrultusunda bugüne kadar Kocaeli’de önemli adımlar attık ve bölge halkının ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için yatırımlarımıza devam ettik.”

"Okulumuz, geleceğimizi inşa eden çocuklarımızın hayallerini taşıyacak"

Özellikle Vali Seddar Yavuz’un ilimiz için bir şans olduğunu ifade eden Güven Özyurt: “Yeni açılacak yenilenen okulumuz geleceğimizi inşa eden çocuklarımızın umutlarını ve hayallerini taşıyacak bir merkez olacak. Sözlerime son vermeden önce Valimiz Sayın Seddar Yavuz başta olmak üzere bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize değer katmak için yaptığımız tüm çalışmalarda Sayın Valimizi her zaman yanımızda görüyoruz. Ve değerli tecrübelerinden, yönlendirmelerinden istifade ediyoruz. Kendisi yedi gün 24 saat hemşerilerimizin hizmetinde ve kapılarını her zaman her ihtiyaç duyana açık tutuyor. Kendisini şehrimiz için büyük bir şans olarak görüyor ve takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.