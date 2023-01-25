VERİMDER’in Anadolu Buluşmaları Bursa ile sürüyor

EKONOMİ (BURSA) - Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa’da 26 Ocak Perşembe günü düzenlenecek toplantıda VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz konuşmacı olarak yer alacak. Toplantı saat 10:00’da başlayacak.

VERİMDER’den yapılan açıklamada: “Enerji kayıpları, iklim değişikliğinin yanı sıra tüketicilerin bütçesini de olumsuz şekilde etkilerken, pandemi ile birlikte evlerde harcanan enerji her geçen gün artış gösteriyor. Geleceğimizin belirleyicisi bu önemli konuda değer yaratmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, VERİMDER olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu doğrultuda iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele alacağımız Anadolu Buluşmaları’nı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar toplam 27 ilde kanaat önderleri, yerel yönetimler ve tüketicilerin katılımıyla enerji verimliliği ve tasarrufu çerçevesinde çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bu çerçevede son durağımız Türkiye’nin enerji verimliliğine en çok ihtiyaç duyan ilerimizden biri olan Bursa olacak” denildi.