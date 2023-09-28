'Yabancılara arazi satışı gözden geçirilsin'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

TOBB’a bağlı Sakarya Oda ve Borsaları Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında bir araya gelerek Sakarya’da yabancılara arazi satışı konusunda ortak bir açıklamada bulundular.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Meclis Başkanı Bekir Uztürk, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Meclis Başkanı Vedat Böcek, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer ve Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı ortak açıklamada şunlar dile getirildi;

“Bizler şehrimiz ve üyelerimiz için birliktelik içerisinde dik duruş sergileyerek üyelerimizin ve şehrimizin sorunları, ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek gündem oluşturup üst makamlara iletmekle, takip etmekle mükellefiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2022 yılında Sakarya; Konya, İstanbul, Bilecik ve Manisa’dan sonra yabancılara en çok arazi satılan 5. il oldu. Bu durumun hassasiyetle üzerinde durmamız ve şehrimizin geleceği için engellememiz gerekiyor. Bu topraklar bizim için vatandır ve yüzyıllar boyunca geleceğimiz bu topraklarda şekillenecek. Halihazırda sürekli her platformda, meclis toplantılarımızda ve bulunduğumuz birçok ortamda dile getirdiğimiz, ülkemizin beka sorunu haline gelen bir mülteci problemi ve kaçak göçmen sorunumuz var. Bunu halledememişken bir de arazi satışları ile elimizdeki toprağımızı yok pahasına başkalarına veriyoruz.

Özellikle körfez ülkesi vatandaşlarından ciddi bir alım var. Şehrimizde ve ülkemizde toprak alışverişlerini kendi içimizde yapalım. Tarım için, yaşamak için, üretmek için bu topraklara ihtiyacımız var. Geçmişimizden ders almamız gerekiyor. Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne de tüm Oda&Borsa Başkanlarının ortak imzasını taşıyan dilekçemizi de ileteceğiz. Yabancılara arazi satışı, şehirdeki ortak akıl vizyonuna ters olacağı gibi manipülasyona açık olacak bir konudur.

Yabancı ülke vatandaşlarına toprak satışını kolaylaştıran 4916 sayılı kanunun ve vatandaşlık verilmesi gibi durumların gözden geçirilmesi, bunun kolay bir ticaret olmadan alacak kişinin araştırılması, yatırım vb. durumlara öncelik verilmesi, toprak stokçuluğu ve fiyat yükseltme manipülasyonuna karşı tedbir içeren bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve bunun bir devlet politikası olması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.”