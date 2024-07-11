YAPİDER, gayrimenkul danışmanlığında standartları belirleyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gayrimenkul danışmanlığında bir “uzmanlık merkezi” olma hedefiyle Bursa merkezli olarak kurulan Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği’nin (YAPİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, Başkan Yardımcısı Cansu İgeç ile Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yetişkin, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilciliği’ni ziyaret etti. Sanayisi ve nüfus yapısıyla hızlı bir gelişim içinde olan Bursa’da gayrimenkul yatırım danışmanlığının büyük önemi olduğuna işaret eden Başkan Sevcan İlici, “İnşaat ve gayrimenkul sektörü 250 yan faaliyet alanına ve 6 milyon çalışana sahip dev bir sektör. Bu sektörün en önemli paydaşlarından biri de profesyonel gayrimenkul danışmanları, yani yatırım profesyonelleridir. Karşılaştığımız, duyduğumuz başarısız yatırım örnekleri ve mağduriyetler bizleri de üzmektedir. İşte bu noktada biz profesyonel yatırım danışmanlarına görev düşmektedir” dedi. Yatırımcıların bazen kendi başlarına, bazen de uzman olmayanların yönlendirmeleriyle yanlış kararlar verdiğine işaret eden İlici, bu nedenle mevcut birikimlerin de zarara uğradığını ifade etti.

YAPİDER’i kurarken, böylesine kritik bir mesleğin sesi olmayı ve yatırımcılara profesyonel destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Sevcan İlici, “Meslektaşlarımızla aynı çatı altında buluşarak, sektörümüzün sorunlarına çözümler üretmek, gayrimenkul danışmanlığının nitelikli ve bilgili kişiler tarafından yapılmasını sağlamak amacındayız. Sektörümüzün, kamu nezdinde ve tüm platformlarda hak ettiği şekilde temsil edilmesi ve mesleki haklarının daha iyi korunması ve savunulması gerektiğine, ayrıca mesleğimizin saygınlığının ancak böyle artabileceğine inanıyoruz” diye konuştu. İlici, mesleğin standartlarının yükselmesi, sektör temsilcilerinin mesleki eğitimlerle desteklenmesini planladıklarını anlatan İlici, “Hedefimiz, sektörümüzün büyümesini ve gelişmesini sağlamak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi meslektaşlarımıza hak ettiği saygınlığı kazandırmak, işbirliklerini arttırmak. Bu çerçevede başta üniversiteler olmak üzere ilgili eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapmayı, yayınlar hazırlayarak doğru ve güncel bilgilendirmeleri kamuoyuna sunmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.