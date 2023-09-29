'Yaş meyve ihracatı 2 milyar dolara ulaştı'

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

30 Eylül’e kadar açık kalacak olan Interfresh Eurasia Fuarı'nı düzenleyen ANTEXPO Genel Müdürü Murat Özer, fuarın gelecek yıldan itibaren gezici olacağını söyledi. ANFAŞ Fuar Merkezi yönetiminin sürekli zorluk çıkardığını ifade eden Özer, Interfresh Eurasia’nın gelecek yıl İzmir’de daha sonraki yıl da Mersin’de yapabileceklerini belirterek, “Büyüttüğümüz ve sürekli gelişen fuarımıza kent dinamikleri de sahip çıkmıyor” dedi. Geçen yıl 49 firmanın katıldığı fuara bu yıl 136 firmanın katıldığını, aralarında Avrupa’nın en büyük 3 zincir market temsilcisinin de de bulunduğu 415 yabancı ziyaretçinin Türk meyve sebze ürünlerini görmeye geldiğini Özer, geçen yılın rakamları değerlendirildiğinde fuarın bu yıl 150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

“Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 12 düştü”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, şunları söyledi: “Hedefimiz kaliteli ve kalıntısız şekilde üretim ve ihracatımızı artırmak. Girdi ve üretim maliyetleri rekabet koşullarımızı zorluyor. 2022 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyon tondan fazla ihracat ve 1,7 milyar dolar ihracat yapıldı. Bu yıl aynı dönemde ise ihracatta miktar olarak 2,6 milyon tona geriledi. 2023 Ocak Ağustos döneminde ihracatımız miktar olarak azalırken değerde 2 milyar dolara ulaştı. Yaş meyve sebze ihracatında yüzde 12 düşüş, değerde ise yüzde 16 artış oldu.”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Başkanı Senih Yazgan ise sanayi mi tarım mı denildiğinde tarımın öne çıktığını belirtti. Yazgan, “Gıda üretiminin ülkemizin bulunduğu bereketli topraklarda karşılık bulması halinde, Avrupa, Rusya ve uzak doğu pazarları için önemli hale gelecek. Doğal kaynaklarımızı koruyarak sağlıklı ve kaliteli üretim yaparak dünyada Türkiye olarak daha fazla söz sahibi olabiliriz” dedi.

Batı Akdeniz’de yaş sebze ihracatı yüzde 28 arttı

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da İnterfresh Eurasia Fuarı’nın her yıl daha da büyüdüğünü emekleme dönemini atlattığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Küresel daralmaya bağlı Türkiye ihracatında bir düşüş yaşanıyor. Ancak yaş meyve sebze sektörü ihracatta yüzümüzü güldürüyor. Yaş meyve sebze sektörü yüzde 18 büyürken miktar olarak Batı Akdeniz bölgesinde yüzde 28 büyüme gerçekleşti” dedi. Vali Hulusi Şahin ise pandemi, savaş ve deprem gibi olayların gıdanın önemini ortaya çıkardığına dikkat çekti.