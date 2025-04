Yaşar Üniversitesi 24. yaş gününü kutladı

Takip Et

Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için eğitime katkı koymayı sürdüren Yaşar Üniversitesi’nin 24. yılını yoğun bir katılımla kutladı.

Kuruldukları günden bugüne edindikleri deneyimler, bilimsel araştırmalarda elde ettikleri başarılar, ulusal ve uluslararası projelerle geliştirdiğimiz yenilikçi yaklaşımlar ve eğitimde uyguladığımız modern yöntemler ile üniversitenin geleceğe güçlü bir vizyonla ilerlemesini sağladığını ifade eden Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Stanford Üniversitesinin hazırladığı ‘Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde geçen yıl altı akademisyenimizle yer aldık, bu yıl ise yedi akademisyenimizle bu başarıyı daha da ileriye taşıdık. Bugüne dek Avrupa Birliği ve diğer uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen yüzlerce projede yer aldık. 2024 yılında, üniversitemizin araştırma öncelikleri olan sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, gıda-tarım-gıda zinciri, girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi konuları içeren 21 AB ve uluslararası destekli projeyi başarıyla yürüttük. Ayrıca, 5 proje başvurumuz daha hibe almaya hak kazandı” dedi.

Levent Kandiller: “Dünya çapında prestijimiz güçleniyor”

24 yıl önce, büyük bir vizyon ve cesaretle çıktıkları bu yolda hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Geride bıraktığımız yıl, deyim yerindeyse ödüllerle dolu bir yıl oldu. İş birliği projelerimiz, uluslararası başarılarımız ve öğrencilerimizin yaratıcılıkları sayesinde adımızı daha da yukarılara taşıdık. Bu başarıların her biri, üniversitemizin dünya çapındaki prestijini pekiştiren birer parça oldu. Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı 2025 Dünya Üniversite Sıralaması listesine girmenin yanı sıra, 2025 Alan Sıralamaları listesinde de Ege Bölgesi’ndeki birinciliğimizi sürdürdük. THE'nın 2025 Alan Sıralamaları verilerine göre, İşletme ve İktisat alanında dünyada 501-600 aralığında yer alırken, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te konumlandık. Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise ilk 8’de yer alırken; mühendislik alanında da dünyada 1001-1250 aralığında, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldık. Böylece, THE Dünya Üniversite Sıralaması'ndaki Ege Bölgesi birinciliğimizi 2025 Alan Sıralamaları listesinde girdiğimiz alanlarda da sürdürmüş olduk” diye konuştu.