Yeniköy-Kemerköy Enerji, zeytin ağaçlarını taşımaya “bilim”le başladı

MUĞLA / EKONOMİ

Yeniköy – Kemerköy Enerji, Ağustos ayında yürürlüğe giren, “Maden Kanunu’nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında bu düzenlemenin ilk uygulaması olarak 151 zeytin ağacının taşınma sürecini tamamladı. Bu ağaçlara komşu olacak şeklide 300 yeni zeytin fidanı da diken firma, önümüzdeki 4 yıl içinde 48 bin ağacı etaplar halinde taşımayı planlıyor.

İlk zeytin taşıma işlemi öncesinde Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde Ar-Ge çalışması yapıldı. Yüzde 100 başarı sağlanan Ar-Ge çalışmasından bir ay sonra 151 zeytin ağacı da bilimsel yöntemlerle yeni alanlarına nakledildi. Taşıma işlemi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ve 14 bölge muhtarı tarafından oluşturulan Muhtarlar Danışma Kurulu ve Uzman Heyeti’nin gözetiminde gerçekleştirildi.

Enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Artan nüfus, sanayi yatırımları ve turizm hareketliliği, elektrik tüketiminde rekor seviyelere ulaştığımız bir dönemi beraberinde getiriyor. Türkiye enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Enerji arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı azaltmak için yerli kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor. Küresel ölçekte de enerji arz güvenliği yeniden tanımlanıyor. McKinsey’in son raporu, 2035’e kadar kömür talebinde yüzde 1’lik artış öngörüyor; oysa geçen yıl aynı dönem için yüzde 40 düşüş bekleniyordu. Bu değişim, dünyanın enerji dönüşümünde arz güvenliğini hâlâ merkezde tutmak zorunda olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün ve verimli olduğunu bugüne kadar defalarca kanıtladıklarını söyleyen Eroğlu, “2022 yılına kadar yaptığımız taşımalarda tutma oranımız yüzde 97’ye ulaştı. Ağaçlarımız yeni yerlerinde yaşamlarını sürdürüyor, hatta yapılan budama işlemleri sayesinde gençleşerek daha yüksek verim sağlıyor. Yapılan yasa değişikliği kapsamında sahamızda yaklaşık 48 bin zeytin ağacının taşınması planlanıyor. Bu rakam Türkiye’nin toplam zeytin varlığının sadece yüzde 0,018’ine denk geliyor. Üstelik taşınan zeytin ağaçlarının iki katı kadar zeytin fidanı dikilmesi sayesinde zeytin varlığımız daha da artacak. Bu çalışma, sürdürülebilir madencilik faaliyetleriyle tarımsal üretimin birlikte yapılabileceğinin güzel bir örneği. Taşınan ağaçlardan elde edilecek zeytin yöre insanı tarafından kurulacak olan Zeytin Kalkınma Kooperatifi tarafından değerlendirelecek” diye konuştu.

“Doğru yöntemle her zeytin ağacı taşınabilir”

Taşıma çalışmalarına önderlik eden kurulun başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Taşıma işlemesi öncesinde her bir ağacı tek tek inceledik, sağlıklı bir şekilde yeni alanlarına uyum sağlamaları için gençleştirme budaması yaptık, kök koruma uygulamaları gerçekleştirdik. GPS koordinatlarını, yaşlarını, gövde çaplarını ve sağlık durumlarını kaydettik; fotoğraflarını çekip

dijital arşive ekledik. Böylece taşınan her ağacın gelişimini düzenli olarak takip edebileceğimiz bir veri tabanı oluşturduk. Uygun teknikle her yaşta zeytin ağacının taşınması mümkün. Doğru dönemde, doğru yöntemlerle yapıldığında zeytinler yeni topraklarında yeniden meyve vermeye devam eder. Bizim görevimiz, bu süreci hem bilimsel hem de şeffaf biçimde yönetmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek” dedi.