Yerli teknoloji girişimi Genoride, pazara çıktı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bisiklet sektöründe önemli bir teknolojiye imza atan Genoride, çocuklar için dünyanın ilk pedal destekli elektrikli bisikletini üretti. Bu teknolojiyi geliştirme fikrinin 5 yıl önce kendi çocuğunun bisiklet almak istemesiyle başladığını anlatan Genoride Kurucu Ortağı Gökhan Yağcı, "Klasik bisikletler, çocuklar için yeterince ilgi çekici değildi. Akülü arabalar ise yeterince fiziksel aktivite imkanı sunmuyordu. Elektronik mühendisliği bilgimle bir şeyler yapmaya karar verdim. Pedallı elektrik üretme fikri böyle ortaya çıktı" diye konuştu.

Geliştirdikleri yeni sürüş teknolojisinin klasik bisikletlerden tamamen farklı olduğunu belirten Gökhan Yağcı, jeneratif sürüş sistemine sahip olan bisiklette dişli ve zincir gibi mekanik bağlantıların bulunmadığı bilgisini paylaştı. Yağcı, "Bu teknoloji, pedal çevirme mantığıyla çalışıyor. Ancak bisikletlerde kullanılan dişli zincir gibi parçalar kullanılmıyor. Pedalın çevrilmesiyle üretilen kinetik enerji, jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve bu enerji motorlara aktarılıyor. Bu sayede mekanik parçalara ihtiyaç kalmıyor” açıklamasında bulundu. Sistemin kullanıcıya sağladığı avantajları açıklayan Yağcı, pedalla üretilen gücün kontrol edilebildiğini dile getirdi. Düz yolda gider gibi rahat pedal çevirme imkanı sunduklarını belirten Yağcı, yokuş çıkarken üretilen gücü sabit bırakarak zorlanmadan ilerlemeyi sağladıklarının altını çizdi.

Yetişkinler için benzer ürünler geliştiren birkaç Avrupalı firmanın olmasına rağmen çocuklar için bu teknolojiyi dünyada ilk uygulayan firma olduklarına vurgu yapan Gökhan Yağcı, yüksek oranda yerli üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Üründe 300’e yakın parça olduğunu aktaran Yağcı, yerlilik oranının yüzde 85’in üzerinde olduğunu kaydetti.

Ürün geliştirme çalışmaları sürüyor

Kısa süre önce ilk ihracatlarını İngiltere’ye yaparak yurtdışına da açıldıklarını kaydeden Gökhan Yağcı, ürün geliştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni modeller tasarlamayı planladıklarını belirten Yağcı, "Şu anda 3-7 yaş grubuna hitap eden bir modelimiz var. Ancak 7-12 yaş ve yetişkinler için de yeni modeller geliştireceğiz. Özellikle kargo bisikletleri için büyük talep var" dedi.