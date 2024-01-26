'Yeşil dönüşüm bir zorunluluk değil fırsattır'

ŞANLIURFA/EKONOMİ

Düzenlenen toplantıda Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin özellikle sanayicilerin yeşil üretim teknolojilerine geçişi ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki avantajlarına dikkat çekilirken ayrıca finansmana erişim noktasında izlenebilecek yol haritası aktarıldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümede doğal kaynak tüketiminin minimum seviyeye düşmesi için yeşil dönüşüm sürecinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümede doğal kaynak tüketiminin minimum seviyeye düşmesi için yeşil dönüşümün bir zorunluluktan ziyade bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Mehmet Yetim, “Mutabakat kriterleri çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda belli başlı sektörlerden başlamak üzere, sınırda karbon düzenlemesi hayata geçecek. Bu durumda firmalarımızın sınırda karbon vergisi yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmaması ve rekabet gücünü devam ettirebilmesi için yeşil dönüşüm süreci öncelikli konularımızdandır. Dünyada daha yaşanılabilir koşullar yaratmak, ekonomi alanında yatırım, üretim ve istihdamı sürdürülebilir kılmak, çevresel ve toplumsal barışı tesis etmek adına hepimizin böyle bir fırsatı değerlendirmesi elzemdir” dedi.

GES projelerine 14 milyon TL’ye kadar destek verilecek

Yeşil dönüşüm yatırımları için karşılaştıkları en önemli sorunun finans kaynaklarına erişim olduğunu dile getiren Mehmet Yetim, “Kentimizde finansman sorun devam ederken; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası iş birliği çerçevesinde, KOSGEB ile TÜBİTAK tarafından firmalarımıza toplamda 450 milyon dolarlık yeşil dönüşüm desteğinin sağlanması önemli bir açığı kapatacak. Bu proje kapsamında 14 milyon TL’ye kadar varan GES yatırımlarının desteklenmesine ayrı bir kalem açılması bizim için ayrıca önemlidir. Zira, Valiliğimiz koordinasyonunda ilimiz Şanlıurfa için yürüttüğümüz bir “Yenilenebilir Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” çalışmamız var. “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında faizsiz verilen bu desteklerin ilimiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesine, ekonomimizin büyümesine büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Elbette temel temennimiz, bu tarz teşvik ve desteklerin artarak devam etmesidir” diye konuştu.