Yespan, ihraç pazarlarını genişletecek

DUYGU GÖKSU / AYDIN

Yespan’ın 1972 yılında, babası Aydoğan Yıldırım tarafından Yıldırım Elsan adıyla kurulduğunu söyleyen Yıldırım, “1997’de kardeşim Caner Yıldırım’la beraber şirkette çalışmaya başladık. 2008’de elektrik montajlı daha büyük elektrik panolarının imalatına start verdik. 2013’e gelindiğinde Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci şirketi kurma kararı aldık. Yıldırım Elsan’ın yanına Yespan’ı kurduk. Buradan ilk ihracatımızı Azerbaycan, Irak, Libya ve çevresindeki ülkelere gerçekleştirdik” bilgilerini verdi.

Kahire’de 2009 yılında katıldıkları bir fuarda Siemens firması yetkilileriyle tanışarak Siemens’in onaylı tedarikçisi olduklarını dile getiren Yıldırım, “Burada gerçekleştirdikleri ISO 9001 denetlemesinden sonra ürünlerimiz beğenildi ve birlikte çalışmaya başladık. O yıllarda daha çok Siemens için Doğu Avrupa’ya üretim yapıyorduk. Romanya, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan için çok üretim yaptık. Günümüzde Batı Avrupa’ya da üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptık”

Bugüne kadar 40’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Norveç ile bir proje yürütüyoruz. Oradaki elektrik dağıtım şirketiyle Siemens’in yürüttüğü bu projede tek tedarikçi biziz. İsviçre’de de başka bir proje var. İsviçre Siemens’le çalışıyoruz. Oradaki tek tedarikçi de biziz. Bu projede üçüncü yılımızın içerisindeyiz. ‘İsviçre’ye endüstri ihraç eden kaç Türk firması tanıyorsunuz’ diyoruz” diye konuştu.

Şu anda 20’si mühendis olmak üzere 85 kişilik ekiple faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, “Geçmişteki kazanımlarımızı ve yatırımlarımızı korumaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Yurt içinde de durgunluk var. Yurt içi siparişlerde yarı yarıya azalma söz konusu. Üretimimizin yarısını yurtdışına, yarısını da iç pazara satıyoruz. Ancak ihracata da güvenemiyoruz, çünkü Avrupa’da da durgunluk var. Pazar çeşitlendirmesi yapmak gerekiyor. Biz de Orta Doğu pazarına yeniden girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yıldırım, ayrıca bu dönemde, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda yatırımlar yaptıklarını, çatı güneş enerjisi santrallerinin kurulum aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.