Yıldırım’da toplumsal dönüşüm kadınlarla sağlanacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi; üretim dünyasına, adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dâhil edilmesinin sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her toplum için bir tercih değil, mecburiyet olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif rol almaları, kentin iyileşmesi ve huzurun artması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal dönüşümü en az kentsel dönüşüm kadar önemsiyoruz. Güçlü bir Yıldırım, güçlü kadın, güçlü toplum mottosuyla oluşacağına inanıyoruz ve önemsiyoruz” dedi.

Kadının sosyal hayatta olduğu kadar ekonomik alanda da konumlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu düşünceyle 25 mahallemizde bulunan kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri 33 ayrı branşta, 16 noktada bulunan meslek edindirme kurslarımızda 60 farklı branşta on binlerce kadınımıza altın bilezik kazandırdık. Kadınlarımızın yüzde 10’u tam zamanlı işe yerleşirken yüzde 5’lik kısmı da kendi satış sayfalarından yaptıkları ürünleri ekonomik değere dönüştürme imkânı buldu. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde 18-35 yaş grubu hemşerilerimize mesleki ve teknik eğitim vererek istihdama kazandırıyoruz. 2020 yılından bu yana eğitim verdiğimiz 4 bini aşkın kursiyerin yüzde 15’i istihdama kazandırılırken yüzde 15’lik bölümü kendi işini kurdu. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik BM–ILO ve BM UNHCR ile gerçekleştirdiğimiz proje çalışmaları kapsamında bin 252 kadınımızı işe yerleştirdik” diye konuştu.

16 bin kadın istihdama katıldı

İş-imiz İstihdam Merkezi’nde 5 yılda iş arayan 16 bin kadını işe yerleştirdiklerini ifade eden Oktay Yıldırım, kurulan 12 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip yerel yönetim olarak kadınların ürettiği ürünleri ekonomik değere dönüştürmelerini sağladıklarına işaret etti. Hedeflerinin bu sayıyı 14’e çıkarmak olduğunu dile getiren Yılmaz, ayrıca 8 ticari kooperatifin bir araya gelmesiyle kurulan Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nin sadece Bursa’ya değil Güney Marmara’da bulunan bölge illerdeki kooperatiflere de hizmet vererek geniş bir Pazar ağının kurulmasına öncülük edeceğini duyurdu.

Osmanlı sanatını kadınlar yaşatacak

Hacıseyfettin Mahallesi’nde restore ettikleri konağı Osmanlı Sanat Merkezi olarak hizmete açmaya hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, “Osmanlı sanatının yaşatacağımız merkezde kaligrafi, hat, tezhip, minyatür, karakalem eğitimleri vereceğiz. Yine İncirli Hamamı’nı da İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliği ile birlikte Yıldırım Zanaat Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatacağımız bu mekanda sedefçilik, köşkerlik, şimşir tarakçılık, bakırcılık, külekçilik ve çinicilik eğitimleri verereğiz. Kadınlarımızın ürettiği eserleri satışa çıkaracağı ortak bir platform oluşturacağız. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farkındalık oluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.