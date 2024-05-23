Yüzlerce üretici yaş çay fiyatını protesto etti

Hakan ÖZBEK

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran'ın çağrısıyla düzenlenen Büyük Çay Mitingi'nde yüzlerce çay üreticisi yaş çay alım fiyatını prostesto etti.

Çay üreticilerinin eylemine Fındıklı'da çok sayıda esnaf da kepenk kapatarak destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nden Fındıklı Meydanı'na kadar yürüyen üreticiler, "Çay sanayici için servet, tüketici için keyif, üretici için ise emek, ekmek ve gelecektir" pankartı ile hükümete taleplerini ilettiler.

Kent meydanında basın açıklamasını okuyan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, çayda hükümetin maliyet hesabının yanlış olduğunu söylerken, yaş çay fiyatının düzenlenmesini talep etti.

Özsoy tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Kampanya açıklanmadan Nisan ayında çay bölgesinin bütün oda başkanları ile yaptığımız toplantıda odalarımızın ortalama maliyeti 18,00 TL çıkmış ve çay yaprağı için açıklanması gereken fiyatın 25,00 TL olması gerektiğini basına duyurmuştuk. Bakanlığımız bu maliyet hesabının kime ve neye göre belirlendiğini açıklasın! Biz iddia ediyoruz ki çayda hesaplanan maliyet gerçeği yansıtmıyor. Üretici bu maliyetlere çayını memnun olduğu için değil, mecbur olduğu için satıyor. Evet maliyetine çay satıyoruz çünkü mecburuz. Üretime borç batağında başladık, kredi kartlarımız dolu, bankadan çektiğimiz yüksek faizli kredi taksitlerimiz var. Çay makasına, çay sergisine, yağmurluğa, çizmeye, mazota, işçiye ödeyeceğimiz para yok. Çay hasadı başladığında, tarlada bekleniyor dolayısıyla toplamak zorundayız. Toplanan çayı satmak zorundayız çünkü satmazsak kuruyor ve çürüyor. Yokluktan, yoksulluktan ve kanunsuzluktan faydalanan özel sektör 14,00 TL'den çay alıyor. Zararına çay satmak istemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına verilen yaş çay yaprağı maliyet hesabı eksik ve yanlıştır. Rize'de bakanlığımızın hesap uzmanları ile birlikte oturalım, maliyetlerimizi karşılıklı masaya yatıralım. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Biz organik çayın kilogram fiyatının yeniden düzenlenmesini istiyoruz.”