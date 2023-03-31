ZAFERSİFED kadın ve denge odaklı çalışacak

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU



KÜTAHYA - Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin yer aldığı TR33 Bölgesini kalkındırmak ve iş dünyasının sorunlarına çözüm üretecek projeleri hayata geçirmek amacıyla 2014 yılında kurulan Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED), 1. Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Genel Sekreter Arda Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Betül Çelikkaleli ve üyeler katıldı.

Ali Alper Olgun başkan seçildi

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından yapılan seçimde Ali Alper Olgun başkanlığa seçildi. Olgun’un yardımcılığını Serda Bal Yıldız üstlenirken, Ümit Zor, Şule Erdem ve Murat İnan yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ise, ZAFERSİFED Onursal Başkanı olarak seçildi. Başkan Ali Alper Olgun, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ZAFERSİFED’in önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ve yol haritası hakkında bilgiler verdi.

Öncelikli hedeflerinin TR33 bölgesindeki şehirler arasında gelişmişlik düzeyinde dengeyi sağlamak adına projeler geliştireceklerine vurgu yapan Olgun, “Kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız. Yine TR33 bölgesindeki diğer STK'lar ile dirsek temasında bulunarak, federasyonumuz ile aynı amaçlar doğrultusunda çalışan bu bölgedeki diğer dernekleri bünyemize dahil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.