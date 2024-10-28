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Zeytinyağı sektörünün duayeni Cahit Çetin toprağa verildi

Dün hayatını kaybeden zeytinyağı sektörünün duayenlerinden Cahit Çetin, bugün Edremit’in Güre Köyü’nde, Merkez Camii’nde kılının ikindi namazını takiben toprağa verildi.

Haber Merkezi
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Zeytinyağı sektörünün duayeni Cahit Çetin toprağa verildi
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BALIKESİR / EKONOMİ

1984-2017 yılları arasında 33 yıl boyunca Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Cahit Çetin, başta zeytinyağında kalite bilincinin ve iç tüketimin artırılması olmak üzere pek çok çalışma gerçekleştirdi.

Sektörde öncülük eden Çetin, kooperatifçilik anlayışını güçlendirdi. Görev süresi boyunca zeytinyağı üreticilerinin haklarını savunarak, sektördeki üretim kalitesini ve sürdürülebilirliğini artıran Çetin, sektörün yurt içi ve yurt dışında rekabet gücünü artmasına önemli katkılar sundu.

Cahit Çetin’in vefatı, ailesi başta olmak üzere, zeytin ve zeytinyağı sektörü tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

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