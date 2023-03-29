Çobantur Boltas, TurkLog’a yüzde 50 ortak oldu

Lojistik sektörünün köklü markalarından Çobantur Boltas, TurkLog ile yüzde 50 oranında ortaklık gerçekleştirdi. Gerçekleşen ortaklıkla birlikte Çobantur Boltas, deniz yolu taşıma operasyonlarını TurkLog markası üzerinden yürütecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çobantur Boltas CEO'su Selman Çoban, TurkLog'un deniz yolu konteyner taşımalarındaki tecrübesi ve Çobantur Boltas'ın mevcut hizmetlerindeki deneyimleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en etkili lojistik hizmetleri sağlayıcılarından biri olmak üzere adım attıklarını söyledi.

Çoban, “Diğer taşıma modlarındaki tecrübemiz ve atılımlarımızla birlikte, deniz yolundaki gücümüzü ve bu alandaki hizmetlerimizin kapsamını da artırmaya odaklandık. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonrası TurkLog'un yaygın acente ağı ve altyapısı ile deniz yolu operasyonlarında gücümüze güç katacağız.” diye konuştu.

Çoban, TurkLog'un oldukça güçlü ve büyük bir networkü bulunduğunu, bu sayede dünyanın her noktasında uzmanlıklarını yansıtabileceklerini dile getirdi.

“Konumumuzu daha da güçlendireceğiz"

Çobantur Boltas'ın intermodal ve kara yolu bilgisinin TurkLog'un deniz yolu bilgisiyle birleşmesinin önemine dikkat çeken Çoban, "Müşterilerimiz için her servisi en doğru şekilde verebilen marka haline geldik. Son yıllarda rekabetçi bir hale gelen deniz yolu konteyner taşımalarında konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu alandaki hizmetlerimizi, küresel bir lojistik şirketi olma hedefimiz ve 2023 vizyonumuz doğrultusunda bütün dünyada yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

TurkLog Yönetici Ortağı Onur Akkuzu ise, Çobantur Boltas'ın ekipman sayısı, köklü geçmişi ve küresel ağıyla kendilerine büyük bir vizyon katacağını belirtti.

Karşılıklı know-how alışverişiyle belirlenen ortak hedeflere daha hızlı yürüyeceklerini belirten Akkuzu, 2023 yılını daha büyük bir pazar payıyla kapatabilmek için hedeflerini yükselttikleri söyledi. Akkuzu, FCL ve LCL konteyner yüklemeleri ile farklı sektörlere ait her türlü yükü Türkiye ile dünyanın herhangi bir limanı arasında güvenle taşıyabildiklerini vurguladı.