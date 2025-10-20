ABD-Çin ticaret gerilimi demir fiyatlarını etkiledi

  1. Ekonomim
ABD-Çin ticaret gerilimleri yatırımcıların risk iştahını azaltırken, artan liman stokları ve yüksek arz, Asya piyasalarında demir cevheri fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Demir cevheri fiyatları, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yatırımcı risk iştahını azaltmasıyla Asya piyasalarında erken saatlerde düşüş yaşadı. Tedarik fazlalığı ve artan liman stokları da bu düşüşte etkili oldu.

Nanhua Futures tarafından yayımlanan bir nota göre, devam eden ABD-Çin ticaret gerilimleri yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyerek piyasa duyarlılığını kısa vadeli bir baskı altına soktu.

Arz tarafında ise, demir cevheri sevkiyatlarının mevsimsel olarak yüksek seviyelerde kalması, liman envanterlerinin birikmesiyle birleşince yukarı yönlü fiyat baskısını azalttı.

Piyasalar, bu hafta gerçekleşecek Çin Plenary toplantısına ve olası ABD-Çin görüşmelerine odaklanacak. Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri sözleşmesi, yüzde 0,3 düşüşle ton başına 769,5 CNY seviyesine geriledi.

