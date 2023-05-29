ABD, Türk çelik firmaları incelemesini tamamladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasındaki döneme yönelik idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları Kaptan Demir Çelik ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için yüzde 2,15 olarak belirlenirken, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak yüzde 0,07 oldu.

Bununla birlikte, bakanlık söz konusu dönemde ABD'ye inşaat demiri ihraç etmediği tespit edilen 21 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı. Telafi edici vergilerin 26 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.