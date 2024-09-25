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Bakır, Çin'in teşvikleri ile yükselişini iki ayın en yüksek seviyesine taşıdı

Bakır fiyatları, yükselişini sürdürerek Çin'in teşvikleri ve azalan stoklardan kaynaklanan iyimser havanın etkisiyle iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Artışa talepteki iyileşme de destek verdi.

Haber Merkezi
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Bakır, Çin'in teşvikleri ile yükselişini iki ayın en yüksek seviyesine taşıdı
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Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 06.29'da yüzde 0,4 artışla 9.833,50 dolar/tona çıktı. Kontrat seansın başlarında 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 9.913 dolar/tona ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 1,8 artışla 77.460 yuan/tondan (11.038,91 dolar) işlem gördü ve Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerini düşürme, ekonomiye daha fazla fon enjekte etme ve hanehalkının ipotek geri ödeme yükünü hafifletme planlarını açıklamasından bir gün sonra bankalara verdiği orta vadeli kredilerin maliyetini düşürdü.

Emlak sektörü odaklı teşvik, temel metal tüketicisi sektörden gelen talep beklentilerini de destekledi.

Bu arada, bakırın, azalan stoklar ve artan ithalat primlerinin de işaret ettiği üzere son dönemde artış gösterdi.

Bakır kullanıcıları da 1 Ekim'de başlayacak bir haftalık resmi tatil öncesinde stok yenilemek için alım yaptı.

Citi Research, 2024 yılında Çin'in şebeke yatırımlarında yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme öngörüyor ve bu da bakır ve alüminyum talebine fayda sağlayacak.

LME'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 2.563 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 3.029 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 16.770 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 2.086,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 düşüşle 32.490 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,4 artışla 20.180 yuan/tondan, nikel yüzde 2,2 artışla 128.530 yuan/tondan, çinko yüzde 3,6 artışla 24.635 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 16.740 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 düşüşle 260.370 yuan/tondan işlem gördü.

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