Demir cevheri, Çin'in teşvikleri ve azalan küresel arzla yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 6,32 artışla 723,5 yuan/ton (103,11 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 3,23 artışla 97,8 dolar/ton oldu.

Analistler, demir cevheri vadeli işlemlerinin Çin emlak piyasasını desteklemek için alınan önlemlerin talihini döndüreceği umuduyla yükseldiğini belirtti.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, teşvik açıklamasının yerel demir emtia piyasalarındaki duyarlılığı artırdığını ve 24 Eylül'de ithal demir cevheri fiyatlarında güçlü bir artışa yol açtığını kaydetti.

Dün, Çin Merkez Bankası, ekonomiyi deflasyonist korkusundan çıkarmak ve hükümetin büyüme hedefine doğru geri çekmek için pandemiden bu yana en büyük teşvikini açıkladı.

Ancak analistler hedeflere ulaşmak için daha fazla mali yardımın hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Bu arada, Mysteel, Avustralya ve Brezilya'daki 19 liman ve 16 madencilik şirketinden küresel olarak sevk edilen demir cevheri sevkiyat hacminin 16-22 Eylül tarihleri arasında haftalık yüzde 4 düştüğünü bildirdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 5,89 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 3,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 3,03, paslanmaz çelik yüzde 2,16 ve filmaşin yüzde 0,3 yükseldi.