Bakır düştü, demirde Citi fiyat düşürdü

Londra'da bakır fiyatları, önceki seanslarda Çin'deki talebin arttığına dair işaretler ve ABD'nin faiz indirimi umutları nedeniyle fiyatların yükselmesinin ardından bugün kısa pozisyon kapatma nedeniyle düştü.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.00'da %0,4 düşerek 9.219,50 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,4 artarak 73.900 yuan/tona (10.338,56 dolar) yükseldi.

Analistler, son fiyat artışının kısa pozisyon kapatmadan kaynaklandığını belirterek düşüş eğilimindeki bakır pozisyon sahiplerinin, fiyatlar yükseldiğinde kayıpları dengelemek için pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmalarına atıfta bulundu.

Analistlere göre yeni uzun pozisyonlar açılmıyor ve piyasanın Çin'de talebin toparlanması konusunda daha güçlü işaretler görmesi gerekiyor.

Çin'in fiziki bakır talebi son birkaç haftada hafifçe iyileşti, çünkü fiyatlar haziran ayında %4,4 ve temmuz ayında %3,9 düştü. Ancak ülkenin emlak sektöründeki yavaşlayan ekonomik büyüme ve sıkıntılar arasında güçlü bir tüketim toparlanması hala belirsiz.

Dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida'daki grev de önlendi, bu da arz endişelerini hafifletti ve bakır fiyatlarını baskıladı.

LME'de alüminyum %0,6 düşüşle 2.431,50 dolar/tondan, nikel %0,4 düşüşle 16.605 dolar/tondan, çinko %0,2 düşüşle 2.782,50 dolar/tondan, kalay %0,8 düşüşle 32.315 dolar/tondan ve kurşun yatay seyrederek 2.039 dolar/tondan işlem gördü.

Dalian demir cevheri, güçlenen çelik fiyatlarıyla yükselişini sürdürdü

Dalian'da demir cevheri, Çin'deki çelik fiyatlarındaki sürekli artışın desteğiyle üst üste ikinci seansta yükseldi, ancak güçlü teşvik eksikliği nedeniyle talep beklentilerine ilişkin devam eden şüpheler kazanımları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.57'de %0,85 artışla 708 yuan/ton (99,05 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Ancak, dün yükselişin ve güçlenen ABD dolarının ardından Singapur Borsası'ndaki Eylül vadeli demir cevheri, %0,4 düşüşle ton 94,25 dolar/ton seviyesine indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri daha fazla kazanç sağladı. İnşaat demiri %1,09, sıcak haddelenmiş rulo %0,82, filmaşin %0,8 ve paslanmaz çelik %0,15 arttı.

Ancak analistler, temellerin olumsuz kalmaya devam ettiğini ve mali teşvik eksikliğinin önümüzdeki aylarda talep beklentilerini bulanıklaştırdığını belirterek fiyat artışının sürdürülebilirliğinden şüphe ediyor.

Çin, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda aylık sabit faiz oranında değişiklik yapmadı.

Analistler, Pekin'in büyük mali teşvik önlemleri uygulama konusundaki isteksizliğinin öngörülebilir gelecekte talebi bastırmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Citi, 2025 demir cevheri fiyat beklentisini 95 dolar/tona düşürdü

Citi geçtiği notta, Geçen haftaki satış dalgalarına rağmen temellerin bozulması nedeniyle demir cevheri için 0-3 ay fiyat tahminimizi 95 dolar/tondan 85 dolar/tona düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Citi, 2025 için ise tahminleri 100 dolar/tondan 95 dolar/tona düşürürken fiyatların hem olumlu hem de olumsuz Çin politikası sürprizlerine karşı hassas olmasına rağmen uzun vadede demir cevherine yönelik düşüşü sürdürdüklerini belirtti.