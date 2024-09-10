Çin verileri bakırda düşüş, demirde yükselişe neden oldu

Londra'da bakır fiyatları, Çin'den gelen zayıf ithalat verilerinin metal için talep beklentilerine ilişkin endişeleri güçlendirmesiyle düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.05'te yüzde 0,3 düşüşle 9.073,50 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ekim vadeli bakır kontratı, Londra'daki gecelik kazançları takip ederek yüzde 0,9 artışla 72.740 yuan/tona (10.220,17 dolar) çıktı.

Küresel bakır talebinin yaklaşık yarısını karşılayan Çin'in toplam ithalatı ağustos ayında yalnızca yüzde 0,5 artarak yüzde 2'lik artış beklentilerini karşılayamadı ve bir önceki ay görülen yüzde 7,2'lik büyümeden keskin bir şekilde yavaşladı.

Bu arada, Çin'in işlenmemiş bakır ithalatı ağustos ayında son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bir borsa işlemcisi “Çin'de deflasyonist baskı ve zayıf büyüme var. İthalat rakamları zayıf, bu nedenle fiyatlar düşmeli" şeklinde değerlendirme yaparak LME'de bakırın 8.450 dolar/tona kadar düşmesini bekliyor.

Ancak ABD'nin bu ay faiz oranlarını düşürme ihtimali ve Çin'de daha fazla teşvik beklentisi fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

LME depolarındaki bakır stoklarının düşebileceğine dair işaretler ve iptal edilen varantlardaki artış da piyasaya destek verdi.

LME'de nikel yüzde 0,3 düşüşle 15.860 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 2.729 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.368 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 30.900 dolar/tondan ve kurşun yatay seyrederek 1.953 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel yüzde 1 düşüşle 121.210 yuan/tondan ve kurşun yüzde 1,3 düşüşle 16.375 yuan/tondan, alüminyum yüzde 1,2 artışla 19.405 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 artışla 22.860 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,5 artışla 252.060 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, mevsimsel çelik talebi ve Çin teşvikleri beklentileriyle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'de mevsimsel çelik talebinin artması ve bir dizi sessiz ekonomik verinin ardından Pekin'den daha fazla teşvik umutlarıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.43'te yüzde 1,55 artışla 686 yuan/tona (96,29 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ekim ayı demir cevheri, yüzde 0,31 artışla 92,05 dolar/ton oldu

Analistler, Çin talebindeki toparlanma işaretlerinin metal fiyatlarının yükselmesine yardımcı olduğunu, ancak emlak sektöründeki zayıflığın endüstriyel metal piyasalarına gölge düşürdüğünü belirtti.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, Eylül ayının Çin'de çelik tüketimi için tipik bir zirve sezonu olduğunu, ancak Çin ve ABD ekonomilerine ilişkin endişeler nedeniyle talebin geçen hafta düşük kaldığını kaydetti.

Çin Demir ve Çelik Birliği'nin (CISA) verilerine göre, Çin'in önde gelen çelik fabrikalarındaki çelik stokları ağustos ayı sonunda 14,5 milyon tona gerileyerek Ağustos ortasına göre yüzde 11,6, bir önceki yıla göre ise yüzde 1,2 azaldı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,69 ve yüzde 0,85 artışla, altı seanslık art arda kayıpların ardından yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi artış kaydetti. Sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık yüzde 1,7, inşaat demiri yaklaşık yüzde 1,6, filmaşin yaklaşık 0,7 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,45 değer kaybetti.