Çin'in demir cevheri üretiminde rekor bekleniyor

China International Capital Corporation (CICC) ve Jiangsu Fushi Data Research Institute'teki analistler, dünyanın en büyük maden tüketici olan Çin'de COVID-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından, ülkenin yıllık demir cevheri üretiminde 8 yılın en yüksek seviyesi olan 290 milyon tona ulaşılmasını bekliyorlar.

Mysteel'ın demir cevheri araştırma müdürü Xiao Wei ise konu hakkında verdiği bir demeçte, Çin'de yerel arzın bir önceki yıla göre 7 milyon ton artarak 293 milyon tona yükselmesini beklediklerini ifade etti.