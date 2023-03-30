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Çin'in demir cevheri üretiminde rekor bekleniyor

Çin'de COVID-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından analistler, ülkenin yıllık demir cevheri üretiminde 8 yılın en yüksek seviyesi olan 290 milyon tona ulaşılmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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China International Capital Corporation (CICC) ve Jiangsu Fushi Data Research Institute'teki analistler, dünyanın en büyük maden tüketici olan Çin'de COVID-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından, ülkenin yıllık demir cevheri üretiminde 8 yılın en yüksek seviyesi olan 290 milyon tona ulaşılmasını bekliyorlar.

Mysteel'ın demir cevheri araştırma müdürü Xiao Wei ise konu hakkında verdiği bir demeçte, Çin'de yerel arzın bir önceki yıla göre 7 milyon ton artarak 293 milyon tona yükselmesini beklediklerini ifade etti.

 