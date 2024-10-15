Demir çelik ihracatındaki artışla yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.30'da yüzde 0,82 artışla 801,0 yuan/ton (112,80 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, yüzde 0,04 düşüşle 107,55 dolar/tona geriledi.

Analistler, demir cevherinin, güçlü Çin çelik ihracatının emlak sektöründe devam eden zayıflığı hafifletmesiyle istikrarlı seyrettiğini belirtti.

Dünkü gümrük verilerine atıfta bulunan analistler, Eylül ayı ihracatının 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 10,2 milyon tona ulaştığını ve yılbaşından bu yana ihracatın yıllık bazda yüzde 21 arttığını ekledi.

Ancak, Çin'in genel ihracat büyümesi Eylül ayında keskin bir şekilde yavaşlarken, ithalat da beklenmedik bir şekilde yavaşladı.

Analistler, süreç birçok piyasa katılımcısının umduğundan daha uzun sürmeye devam etse de, sağlam bir mali teşvik hamlesi beklemeye devam ettiklerini ifade etti.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,27 düştü ve kok kömürü yüzde 0,35 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,06 ve filmaşin yüzde 0,08 yükselirken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,08 düştü ve paslanmaz çelik yüzde 0,43 değer kaybetti.