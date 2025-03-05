Demir cevheri, ABD ve Çin'in karşılıklı tarifeleri nedeniyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.49'da yüzde 0,7 düşüşle 776 yuan/tona (106,76 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 1,07 düşüşle 99,75 dolar/tona geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri iki katına çıkararak yüzde 20'ye yükseltmesi dün yürürlüğe girerek Pekin'in hızlı misillemesine yol açtı ve ticaret savaşı endişelerini artırdı.

Pekin, 21 milyar dolar değerinde Amerikan tarım ve gıda ürününü kapsayan ithalat vergilerini arttırdı, üç ABD firmasının soya ithalat lisanslarını askıya aldı ve kereste ithalatını durdurdu.

Analistler, duyarlılığın daha fazla gümrük vergisi beklentisinden de etkilendiğini belirtti.

ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Çin ekonomik büyüme hedefini değiştirmeyerek yaklaşık yüzde 5'te tuttu ve artan ABD gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için teşvikleri artırdı.

Bu arada, Çin bugün yaptığı açıklamada, üretim kesintilerini zorunlu kılarak zor durumdaki çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasını teşvik edeceğini bildirdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,27, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,24, paslanmaz çelik yüzde 0,35 düşerken, filmaşin yatay işlem gördü.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,19 ve yüzde 1,82 değer kaybetti.