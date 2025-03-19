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Demir cevheri, Çin'in talep beklentilerine ilişkin endişelerle düştü

Demir cevheri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde beklenen teşvik önlemlerine ilişkin ayrıntıların yokluğunda, Çin'deki talep beklentilerine ilişkin endişelerin hâkim olmasıyla üçüncü seansta da geriledi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri, Çin'in talep beklentilerine ilişkin endişelerle düştü
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.19'da yüzde 1,48 düşüşle 765 yuan/tondan (105 dolar) işlem gördü.

Kontrat seansın başlarında 761,5 yuan/ton ile 13 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge nisan ayı demir cevheri, erken saatlerde 100,15 dolar/tonla 12 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, TSİ 06.09'da yüzde 1,58 düşüşle 100,55 dolar/ton oldu.

Analistler, yeni inşaat verilerindeki sert düşüşün piyasa güvenini azaltarak geniş çaplı riskten kaçış hissiyatını tetiklediğini belirtti.

Pazartesi günü resmi verilere göre, taban alanı ile ölçülen yeni inşaat başlangıçları ocak ve şubat aylarında yüzde 29,6 azalırken, 2024 yılında yüzde 23 düşüş gösterdi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileriyle tetiklenen küresel ticaret savaşının tırmanması nedeniyle talep beklentilerine ilişkin devam eden endişeler de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 1,81 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri gevşedi. İnşaat demiri yüzde 0,84, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,42, filmaşin yüzde 0,7 ve paslanmaz çelik yüzde 0,15 değer kaybetti.

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