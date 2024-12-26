Demir cevheri, Çin'in teşvik umutları ve tatil öncesi stok artışıyla yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,97 artışla 784,5 yuan/ton (107,48 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 07.06'da yüzde 0,6 artışla 101,7 dolar/tona çıktı.

China Construction News'in konut düzenleyicisi tarafından salı ve çarşamba günü düzenlenen bir çalışma konferansına dayandırdığı haberine göre, Çin'in emlak piyasasında istikrarı sağlamak ve daha fazla düşüşü önlemek için çabalar 2025 yılında da devam edecek.

Analistler, bunun Pekin'in daha fazla teşvik açıklayacağına dair süregelen beklentilerle birleştiğinde, geniş piyasa duyarlılığını artırdığını ve ana çelik üretim bileşenini desteklediğini söyledi.

Çinli çelik üreticileri genellikle 28 Ocak'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı öncesinde, tatil sırasında ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için stok biriktiriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,26 arttı ve kok kömürü yüzde 0,25 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,51, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,58, filmaşin yüzde 0,79 ve paslanmaz çelik yüzde 0,35 arttı.