Demir cevheri, Çin'in yeni faiz indirimleriyle 4 haftanın zirvesine çıktı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, yüzde 4,24 artışla sabah işlemlerini 753,5 yuan/ton (107,44 dolar) ile 2 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Kontrat, bu hafta şimdiye kadar yüzde 12,7 artış gösterdi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.42'de yüzde 4,09 artışla 102,55 dolar/tona yükseldi ve 30 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 14,6 artış kaydetti.

Çin Merkez Bankası bugün erken saatlerde zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürdüğünü açıkladı ve bu yıl duraksayan ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan ikinci indirim oldu.

Ayrıca bugünden itibaren geçerli olmak üzere yedi günlük ters repo anlaşmalarını 20 baz puan düşürdü.

Ayrıca, Çinli liderlerin dün bu yılki yaklaşık yüzde 5'lik ekonomik büyüme hedefini karşılamak için “gerekli mali harcamaları” yapma sözü vermesi, yeni mali teşviklere yönelik piyasa beklentilerini artırdı.

Analistler bu hafta açıklanan agresif teşvik paketini, özellikle üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı yaratan bir dizi ekonomik verinin ardından yıllık büyüme hedefine ulaşılması için artan baskıya bağladı

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 5,24 ve yüzde 4,15 artışla son birkaç haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 2,7, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 3,03, paslanmaz çelik yüzde 0,78 yükselirken filmaşin yüzde 1,77 değer kaybetti.