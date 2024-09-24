Demir cevheri, Çin'in yeni teşvikleri ve mevsimsel stoklarla toparlandı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.31'de yüzde 0,52 artışla 672 yuan/tona (95,22 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ekim ayı demir cevheri, yüzde 2,11 artışla 91,35 dolar/tondan işlem gördü.

Çin Merkez Bankası bugün, ekonomiyi canlandırmak için geniş parasal teşvik ve emlak piyasası destek önlemleri açıkladı.

Başkan Pan Gongsheng, merkez bankasının bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indireceğini ve temel faiz oranlarını daha da düşüreceğini söyledi.

Analistler, arz gücünün azalmaması ve kısa vadeli stok baskısının nispeten büyük olması nedeniyle tatil öncesi ikmalin gücüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Analistlere göre, demir cevheri fiyatlarının tatil öncesinde dalgalanması bekleniyor.

Çin'deki limanlarda toplam demir cevheri stokları 20 Eylül itibariyle haftalık bazda yüzde 1,87 düşüşle 146,6 milyon tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi artış kaydetti. Filmaşin yüzde 1,4, inşaat demiri yüzde 0,6, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,1 yükselirken, paslanmaz çelik yüzde 0,34 değer kaybetti.