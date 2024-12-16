Demir cevheri, zayıf talep ve Çin emlak verilerinin etkisiyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini yüzde 0,69 düşüşle 793 yuan/tondan (108,94 dolar) tamamladı. Kontrat, seansın başlarında 788 yuan/ton ile 6 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, erken saatlerde 103,2 dolar/ton ile 9 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, TSİ 06.54'te yüzde 0,72 düşüşle 104,05 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'in geçen ayki ham çelik üretimi, daralan marjlar ve mevsimsel olarak zayıflayan çelik tüketimi nedeniyle ekim ayına kıyasla yüzde 4,3 düşerken, analistler aralık ayı hacminin daha da düşmesini bekliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) bugün açıkladığı verilere göre, Çin'de emlak yatırımları Ocak-Ekim döneminde yüzde 10,3 düştükten sonra 2024 yılının ilk 11 ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 azaldı.

Analistler, Çin'in geçen haftaki iki günlük Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın sektör genelindeki desteğe ilişkin ayrıntılardan yoksun olduğunu ve piyasayı hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,38 ve yüzde 2,48 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,74, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,68, paslanmaz çelik yüzde 0,95 düşerken filmaşin yüzde 0,25 arttı.